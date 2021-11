Nadir Maguet e Denisa Dragomir imbattibili nella finalissima italiana di Skyrunner World Series 

SKYRUNNING

Nella prova da dieci chilometri che ha preceduto la partenza della skyrace iridata si sono imposti Alessio Gatti e Milena Pasin.

di

STEFANO GATTI

L’estate senza fine o per meglio dire il dolce autunno “mediterraneo” di Limone sul Garda hanno fatto ancora una volta da sfondo (l’ottava, per la precisione!) alla finalissima di Skyrunner World Series. Scenari molto “rock” ed ambientazioni a tratti “western”, che sarebbe sarebbero piaciute a Sergio Leone, lungo le quali hanno dato spettacolo i toprunners delle corse a fil di cielo, nel corso di un weekend uno e trino: dalla durissima Vertical all’altrettanto spettacolare Skyrace, passando per la veloce sky-sprint da dieci chilometri.

Per molti, ma non per tutti. L'imonextreme toena e lo fa con un'edizione di rinascita fedele alla propria anima ed in linea con una tradizione che pochi altre eventi di questo genere possono vantare. Soprattutto con due protagonisti assoluti, impossibili da battere, almeno per quest'anno. Stiamo parlando di Nadir Maguet e di Denisa Dragomir che hanno stravinto la prova regina.

Messo in archivio con il successo del marocchino Elhousine Elazzaoui e dell’austriaca Andrea Mayr e il Vertical de la Mughéra del venerdì pomeriggio (finalissima della prima edizione di VK Open Championship, vinto dall'elvetico Roberto De Lorenzi e dalla giapponese Yury Yoshizumi), a lanciarsi sugli impegnativi sentieri delle montagne dell’Alto Garda nella mattinata di sabato 30 ottobre sono stati i protagonisti dell’evento-clou del weekend limonese: la skyrace da 23 chilometri (e 2052 metri di dislivello positivo).

Ai nastri di partenza tanti campioni e tantissimi appassionati che - ancora una volta - per chiudere in bellezza la stagione hanno scelto la superclassica disegnata sulle montagne di confine tra Lombardia e Trentino. I tre eventi griffati Scarpa hanno richiamato ai nastri di partenza 650 atleti da trenta differenti nazioni, attirati dal ritorno della formula “open” che ha permesso agli amatori di misurarsi con i top runners della disciplina, con il surplus di autostima e motivazioni connesso a questa imperdibile opportunità.

Standing ovation - sul Lungolago Marconi a Limone Sul Garda - perche ha dominato la prova, stoppando il cronometro sul tempo di due ore, 23 minuti e 3 secondi. Il campione del team CS Esercito/La Sportiva non è riuscito ad abbassare il miglior crono dello sloveno Luka Kovacic (2 ore, 21 minuti e 23 secondi), autore della doppietta Vertical-Skyrace due anni fa ma ha "acceso" il pubblico con la sua irresistibile progressione lungo l'itinerario. Applausi a scena aperta anche per ilche riesce anche a stabilire il nuovo record femminile (due ore, 55 minuti e 23 secondi) e si aggiudica il primo posto finale nelle Skyrunner World Series, circuito che è totrnato dopo la cancellazione dell'intero calendario 2020 e che - al maschile - è andato, assente a Limone.

Difficile, praticamente impossibile, azzardare alla vigilia un pronostico attendibile, visto l’alto livello dei campioni al via di. Banco di prova un anello dall’alto tasso adrenalinico con una prima ascesa di quasi mille metri verticali (con pendenze a tratti proibitive) che ha portato gli atleti(dove poche ore prima era posto il traguardo della prova vertical),, seguito da un “infinito” rientro alla base culminato nell’altrettantoe da un ultimo strappo “traditore” ormai alle porte del paese, prima della meritata passerella finale in riva al Benaco e sulla retta finale di Lungolago Marconi.(alla fine buon sesto e ventiquattr’ore dopo vincitore della 44k nel Trail del Monte Casto di Biella!),e poi vincente "alla Clint Eastwood" lungo un itinerario estremo e come detto dagli scorci di frontiera (per la verità andalusi) stile spaghetti western.A seguirlo un filotto di toprunners guidato dallo sloveno Luka Kovacic che precedeva nell’ordine lo svizzero Valentin Marchon, l’altoatesino Armin Larch, il lariano Emanuele Manzi e il marocchino Elhousine Elazzaoui. Al femminile. A guidare il gruppo delle inseguitrici si è messa

In vetta al Monte Caronesullo svizzero Marchon. Molto vicino a quest’ultimo anche il giovane Gianluca Ghiano (Team Brooks), l'altro elvetico Roberto Delorenzi (Vibram) e il marocchino residente in Svizzera Elazzaoui (Team Salomon Suisse), vincitore il pomeriggio precedente del Vertical davanti a De Lorenzi ed al giapponese Ryunosuke.ma il rimescolamento di posizioni non ha riguardato il campione valdostano, la cui leadership è rimasta inattaccabile., con un vantaggio finale di sei minuti e 39 secondi su Elazzaoui e di sei e 55 su De Lorenzi. Per questi ultimi due su è trattato della seconda apparizione sul podio di Limone a poche ore di distanza da quello della Vertical! Nella top five anche Johannes Klein e Gianluca Ghiano (primo italiano), sesto come detto l'inossidabileMinoggio.

Al femminile vittoria con record per Dragomir (Team Merrell-Red Bull, 55esima assoluta) che ha staccato di quattro minuti e 29 secondi la svedese Johanna Astrom (Arc’Teryx) e di quattro minuti e 53 secondi Fabiola Conti (ASD Autocogliati), migliore italiana all'arrivo ed ormai molto più che una semplice promessa dello skyrunning tricolore, printa per gli Europeo di specialità del terzo weekend di novembre in Portogallo. Bene pure l'austriaca Stephanie Kroell (Mountainshop Hoerhager) e la piemontese Camilla Magliano (Team Salomon), rispettivamente quarta e quinta.

Con Maguet, Dragomir e con gli altri campioni del presente, puntano a confrontarsi nei prossimi anni i protagonisti della prova da dieci chilometri, andata in scena subito prima della “sorella maggiore”, su di un percorso decisamente più breve ma anche più corribile e quindi molto impegnativo. Ad imporsi

Finish time di 53 minuti e 57 secondi per l’atleta del Team Mud&Snow Scarpa che ha avuto la meglio per soli diciannove secondi sul sondriese Simone Bertini (Team Scarpa) il quale - da parte sua - ha allungato proprio in vista del traguardo sull’austriaco Stefan Wernig, precedendolo di quattro secondi sotto l’arco del traguardo. Completano la top five Michele Sulli e Nicolò Lora Moretto. Al femminile tutte dietro Milena Pasin, vincitrice in un’ora, 7 minuti e 37 secondi. A farle compagnia sul podio l’austriaca Hannah Koestler (con un ritardo di un minuto e 58 secondi) e la spagnola Ana Laura Moro Martin, staccata di sette minuti e 54 secondi. Completano la top five Alessia Menel e Melanie Miorandi.