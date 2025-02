Muthoni: "Mi identifico nella filosofia NNormal, faremo tanta strada insieme"

Colpo grosso di Kilian Jornet e del team NNormal che si assicurano la classe e il talento di Joyce Muthoni Njeru, la fortissima trail e mountain runner keniana che lo scorso anno si è aggiudicata (prima atleta africana a riuscirci) la vittoria finale di Golden Trail World Series, il circuito internazionale by Salomon che - a livello maschile - è stato dominato da un altro atleta africano, da parte sua già l'anno scorso in forza (e che forza!) al team NNormal: il marocchino Elhousine Elazzaoui. Ventotto anni alla metà del prossimo mese di aprile, Joyce - peraltro tesserata per la storica formazione italiana di Atletica Saluzzo - vanta già un palmarès di livello assoluto che comprendo la Coppa del Mondo di Corsa di Montagna (sancito da WMRA World Mountain Running Association) nel triennio 2021-2023 e diversi successi in grandi classiche internazionali di sky e trailrunning come la Broken Arrow 2024 (vittoria nella Vertical e nella Skyrace dell'evento californiano!) negli USA e il secondo posto alle spalle della statunitense Sophia Laukli nella prestigiosa Sierre-Zinal, la Corsa dei Cinque Quattromila del Canton Vallese (Svizzera) di due anni fa.