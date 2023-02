Morbegno chiama Innsbruck: Colmen Trail vista-Mondiali sulla Montagna Magica 

TRAILRUNNING

Il classico appuntamento di primavera alle porte della Valtellina raggiunge la doppia cifra

© Colmen Trail Da ormai due lustri il Colmen Trail di Morbegno è un imperdibile appuntamento di inizio stagione e per festeggiarne come si deve la decima edizione gli organizzatori di Team Valtellina hanno deciso di fare le cose in grande, anzi… in lungo! La prova in calendario domenica 16 aprile (la settimana dopo Pasqua, per intenderci) affianca alla sua distanza "regular" una prova dal chilometraggio esattamente doppio che ha la particolarità - praticamente unica nel panorama della provincia di Sondrio - di interessare entrambi i versanti della Valle percorsa dal fiume Adda: quello retico e quello orobico. Non è finita: la neonata prova lunga è fin da subito nobilitata dalla validità come prova di selezione per i mondiali di trail running in programma ad inizio estate in Austria. La campagna-iscrizioni è già partita sul portale Wedosport.

© Maurizio Torri

Proprio così, chi sogna la maglia azzurra per le prove iridate di metà giugno ad Innsbruck potrà mettere alla prova muscoli, polmoni e condizione generale provando a guadagnarsi un pass a tinte iridate sui sentieri della Montagna Magica. La data da segnarsi in agenda è la terza domenica di aprile. La prova in oggetto è quella da 33 chilometri e 1930 metri di dislivello positivo che completa la scaletta dell’evento Colmen Trail, aperta dalla riproposizione della gara da 16 chilometri e mezzo (1030 metri di dislivello D+) sperimentata nel 2021, allora in contesto di emergenza sanitaria non ancora superata. La distanza classica dell'evento comunemente "il primo trail della provincia di Sondrio" è invece quella dei 19 chilometri e 700 metri, con 1250 metri di dislivello positivo.

© Davide Fiorelli

Ad imporsi nella nona edizione era stato tra gli uomini il fortissimo azzurro di corsa in montagna Alberto Vender, sul gradino più alto di un podio "grandi firme" completato dal ruandese Jean-Baptiste Simukeka e dal brianzolo Luca Del Pero. Netta la supremazia di Alice Gaggi al femminile. Anche lei come il trentino Vender atleta della Nazionale e portacolori dei Brooks Trail Runners, la campionessa local aveva completato il proprio poker di vittorie nel "Colmen" (2017, 2018, 2021e 2022 appunto), precedendo all'arrivo l'altra valtellinese Denise Scherini e la lecchese Elisa Pallini. Oltretutto, tanto Gaggi quanto Vender avevano concesso il bis delle loro vittorie nel Colmen Trail "Special Edition" del 2021!

© Francesco Bergamaschi

Il “manifesto” della decima edizione di Colmen Trail è affidato a Giovanni Tacchini, segretario del Team Valtellina.

“Colmen Trail si conferma gara per tutti. Poiché fa parte del calendario nazionale Fidal ed è valida come prova di selezione per i mondiali di trail corto, avremo al via atleti di ottimo livello che hanno tra i loro obiettivi le prove iridate. Ovviamente ci aspettiamo al via anche molti amatori che avranno la scelta della doppia distanza. L’edizione 2023 sarà inoltre un’edizione ancora più ecosostenibile: utilizzeremo un nuovo sistema di balisaggio in collaborazione con La Sportiva, che verrà riutilizzato nelle edizioni future. Nei ristori, al pranzo finale e nei pacchi gara poi non sarà presente plastica”.

© Colmen Trail

Con Tacchini entriamo poi nel merito dell’itinerario della new entry da trentatré chilometri che - come d’altra parte la prova “corta” - scatta e si conclude nel confermatissimo il campo base presso la Colonia Fluviale di Morbegno, in prossimità dello storico Ponte di Ganda.

“La prima parte è molto veloce e corribile. Dopo aver attraversato l’abitato di Morbegno si inizia a salire lunga la storica via Priula fino in località Valle. Da qui si devierà fino all’Alpe Pitalone a quota 866 metri, dove attacca un saliscendi su single-track sterrato fino ad arrivare alla chiesa degli Alpini di Talamona. Una veloce discesa sterrata porta gli atleti fino a Paniga, dove si prende il classico percorso di Colmen Trail.

© Colmen Trail

L’innesto sullo percorso storico è previsto al chilometro 18,500. Gli atleti affrontano l’impegnativa salita verso il GPM del Colmen (appena sotto i mille metri, 916 slm per la precisione), seguita dal saliscendi in quota e tecnica picchiata verso Dazio. A questo punto dell’itinerario abbiamo inserito una nuova salita che porta i concorrenti dalla frazione Regolido fino a Cadelsasso, per un altro tratto saliscendi passando per il centro di Dazio e la picchiata finale su Morbegno”.

© Colmen Trail

Sul fronte segreteria, il comitato organizzatore ha deciso di aprire le iscrizioni con due scaglioni di quota: il primo fino a mercoledì 15 Marzo avrà un costo di 20 euro per CT16 e 35 euro per CT33. Da giovedì 16 Marzo fino a giovedì 13 aprile ci sarà un altro mese di tempo per iscriversi al prezzo di 25 euro per la corta e di 40 per la lunga. Anche la decima edizione del Colmen Trail prevede un ricco pacco gara a base di un buon numero di prodotti tipici valtellinesi a chilometro zero, gadget tecnico (per la 33K), buono pranzo, ristori lungo il percorso ed all’arrivo e assistenza in gara.

© Francesco Bergamaschi

Le iscrizioni si effettuano online sulla pagina web https://iscrizioni.wedosport.net/iscrizione.cfm?gara=55542 oppure presso il negozio 3Passi Outdoor di Morbegno. Chiusura come detto il secondo giovedì di aprile oppure al raggiungimento del sold-out, fissato a quota cinquecento pettorali.

Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito ufficiale www.teamvaltellina.com