Monza Half Marathon, la carica dei diecimila tra Autodromo e Parco
Il penultimo atto del calendario Follow Your Passion ha fatto il pieno di iscritti e di entusiasmodi Stefano Gatti
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Una giornata dal clima perfetto ha illuminato la Monza Half Marathon. Lo storico Autodromo Nazionale Monza ha lasciato per una volta spazio ai runners scattati allo spegnimento del semaforo, lo stesso per dare il via alle competizioni motoristiche. Un fiume di persone ha riempito tutto il rettilineo: diecimila partecipanti (il 32% dei quali provenienti dall'estero) pronti a correre o a camminare, sulle quattro distanze della locandina: cinque e dieci chilometri, la classica mezza maratona e la prova lunga da trenta chilometri. Famiglie, bambini, amici a quattro zampe, atleti amatori agonisti: tutti sono stati protagonisti. Organizzata da MG Sport, Monza Half Marathon ha rappresentato il penultimo appuntamento del ricchissimo calendario 2026 di FollowYourPassion, il circuito che avrà il suo epilogo domenica 22 novembre con la Milano Half Marathon.
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Forte il richiamo della Monza Half Marathon a correre nel Tempio della Velocità che appena quattro settimane prima aveva ospitato il Gran Premio d'Italia di Formula Uno, teatro domenica 6 settembre della vittoria di Andrea Kimi Antonelli, primo pilota italiano a vincere a Monza sessant'anni esatto dopo Lodovico Scarfiotti. Un successo di portata epocale che ha ulteriormente arricchito l'albo d'oro di una pista che ha fatto la storia dell'automobilismo, tra cordoli e varianti come la Roggia o la Ascari, tra mitiche curve come la Lesmo o la Parabolica oppure ancora nel vecchio anello ad alta velocità con la curva rialzata. Inusuale e unico, per poi affrontare il percorso anche nel verde del Parco di Monza.
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Nel parterre di partenza, l’Assessore allo Sport del Comune di Monza Viviana Guidetti: “Come rappresentante dell’amministrazione comunale di Monza non posso che essere fiera di questa bellissima manifestazione, ogni anno sono sorpresa dal vedere sempre più atleti, una marea colorata che cresce di edizione in edizione e anima il nostro Tempio della Velocità e il nostro bellissimo Parco”.
La soddisfazione è alta anche da parte del direttore generale MG Sport Andrea Trabuio: “Una giornata assolutamente magnifica con il record di diecimila partecipanti e una logistica che ha funzionato alla perfezione. Correre all'Autodromo Nazionale Monza è sempre affascinante e vedo tanti sorrisi da parte di tutti. L’appuntamento con le gare FollowYourPassion è ora per domenica 22 novembre con la Milano Half Marathon e senz’altro il prossimo anno con una edizione ancora più strabiliante della mezza maratona monzese. Un profondo ringraziamento va a tutte le Istituzioni, ai partners e ai volontari che sono l’anima della manifestazione”.
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I risultati della 30 km
Tra gli uomini il primo al traguardo è Nicolò Petrin (Venicemarathon SSD) che chiude le sue fatiche in 1h46’29”, davanti a Giacomo Marchesi di Atletica Piacenza (secondo in 1h48’27”) e a Floriano Macchione (Runaway Milano) che chiude il podio in 1h50’23”. In gara donne vince senza rivali Elisa Viora (Torino Road Runners ASD) che si presenta al traguardo in 1h58’45”. La piazza d’onore è per la sempreverde Claudia Gelsomino di Atletica Casone Noceto) in 2h06’03” davanti a Lucia Cozzi (GS Fulgor Prato Sesia) che chiude il podio con il crono di 2h06’19”.
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Nicolò Petrin: "La gara è andata bene, era un test in vista della Venicemarathon di domenica 25 ottobre, sono tesserato con loro e quest'anno sarà il 40esimo anno della maratona. Ho tenuto un ritmo costante, non è una 30km banale, anche se non sembra un pochino di dislivello c'è, ma è molto allenante. Partire dalla pista dell'Autodromo è fantastico, il parco è spettacolare, un grande evento".
Elisa Viora: “Sono molto soddisfatta di questo risultato che è in linea con la preparazione di una maratona che correrò in autunno, anche se non so ancora quale. Domani partirò ancora più felice per due settimane di vacanza a Bali”.
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I risultati della 21 km
Vittoria in gara uomini per Luca Cantoni (Atletica Valli Bergamasche Leffe) in 1h07’51”. “E’ stata una gara bellissima, sono soddisfatto”, ha dichiarato il vincitore. La piazza d’onore è per il runner libero Alex Lamera in 1h09’47”, mentre Federico Casati (DK Runners) chiude il podio con 1h10’01”.
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In campo femminile netta la vittoria di Elena Cazzanti del Vanotti Running Team che chiude la sua prova in 1h17’50” migliorando di quasi tre minuti il suo miglior crono sulla distanza. “Sono felicissima, ho migliorato di tanto il mio personal best”, il commento della vincitrice. Medaglia d’argento per Vittoria Di Dato (Nuova Atletica Varese) in 1h20’21”, a circa due minuti dal suo personale sulla specialità, mentre è terza la runner indipendente Estella Kaiser in 1h22'51".
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I risultati della 10 km
Nella 10 km maschile si afferma Nicola Mostacchetti (Atletica Valle Brembana) che taglia il traguardo in 31’13”, migliorando il suo primato personale di tre secondi, anticipando Lorenzo Barbieri di Atletica VCA Milano, secondo in 31’26”, che a sua volta migliora il suo primato personale di tredici secondi. Podio completato da Riccardo Goglio (compagno di squadra del vincitore) che sgretola il suo personal best di oltre due minuti, chiudendo la sua prova in 32’01”.
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Tra le donne pronostico rispettato con Roberta Vignati (Atletica Brescia 1950) che conduce la gara in solitaria tagliando il traguardo in 35’22”, con un undici secondi di anticipo sul suo miglior tempo. La piazza d’onore è della tedesca Natalie Rauh, al traguardo in 36’20”, a diciotto secondi dal suo primato di specialità e Rebecca Boniotti (GS Sellero Novelle ASD) in 37’28”, a quaranta secondi dal suo precedente primato.
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Running Series
FollowYourPassion dà appuntamento alla Milano Half Marathon di domenica 22 novembre, terza ed ultima tappa delle Running Series 2026 di FollowYourPassion, il percorso che unisce tre differenti esperienze di corsa in tre città simbolo. Dopo Bergamo21, disputata a febbraio, il circuito è approdato nel Tempio della Velocità, per chiudersi appunto la quarta domenica di novembre con la Powerade Milano Half Marathon. Chi completa tutte e tre le tappe conquista la medaglia speciale Running Series 2026. Per i runners che partecipano alla distanza della mezza maratona in tutti e tre gli eventi è prevista anche una t-shirt celebrativa dedicata. Tre città, tre esperienze differenti e un unico percorso che accompagna la community FollowYourPassion lungo l’intera stagione.
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Il 2026 di MG Sport
Con il brand FollowYourPassion, MG Sport è un leader nell’organizzazione di eventi endurance in Italia. Ogni anno, propone competizioni di corsa, triathlon e mountain biking, pensate per atleti di tutti i livelli. Il calendario 2026 è composto da oltre quindici eventi.
Il calendario 2026
7 febbraio – Bergamo Urban Night Trail
8 febbraio – Bergamo21
18 aprile – MilanoTRI
18 aprile – Milano10K
19 aprile – Roma Appia Run
1 maggio – ChiaTRI
3 maggio – Olbia21
19 giugno - Milano Linate Runway Run
28 giugno – LovereTRI
25 luglio – Alta Valtellina Bike Marathon
3-4 ottobre - PeschieraTRI
4 ottobre – Monza Half Marathon
25 ottobre - The Loop Milano
22 novembre – Powerade Milano Half Marathon
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MG Sport
MG Sport è tra i principali organizzatori di eventi sportivi di massa in Italia, con un’esperienza consolidata e una proposta in continua evoluzione. Attraverso il marchio FollowYourPassion, promuove un circuito di eventi endurance che include corsa su strada, trail running, triathlon, ciclismo e nuoto in acque libere che coinvolge ogni anno migliaia di atleti, professionisti e amatori da tutta Italia e oltre. Oltre al calendario FollowYourPassion, MG Sport ha ideato e sviluppato format esclusivi e originali come RunWayRun, Race The Bridge e The Loop, che combinano sport, spettacolo e partecipazione in contesti urbani, naturali e aziendali non convenzionali. L’approccio si basa su valori chiari: sicurezza, inclusività, sostenibilità e valorizzazione del territorio. Le location sono selezionate per la loro capacità di offrire scenari suggestivi e funzionali, contribuendo a rendere ogni evento un’esperienza completa. L’atleta è sempre al centro, con un impegno costante nel migliorare servizi, logistica e qualità organizzativa. L’obiettivo è offrire eventi accessibili, coinvolgenti e all’altezza delle aspettative di chi partecipa. MG Sport promuove una cultura sportiva orientata alla partecipazione, al rispetto e al valore dello sport come esperienza collettiva, trasformando ogni gara in un’occasione autentica di condivisione e crescita.