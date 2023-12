Monte Zerbion 2024: prova italiana di VK Open Championships, ricordando Jean Pellissier

SKYRUNNING

Campagna iscrizioni al via online venerdì 15 dicembre per la terza edizione di un evento dalla portata sempre più internzionale

© Monte Zerbion Skyrace Press Office Il Monte Zerbion, la panoramica e isolata vetta da 2722 metri della Valle d’Aosta, lungo la cresta spartiacque tra Valtournenche e Val d’Ayas, tornerà protagonista dello skyrunning più adrenalinico e in un certo senso estremo - sabato 18 maggio 2024. Questa infatti la data scelta - fin dalla scorsa primavera - per la terza edizione di Monte Zerbion Skyrace, l'evento che fa base nel centro di fondovalle di Châtillon che continua il suo percorso di crescita, diventa ancora più internazionale con l’ingresso nel calendario di VK Open Championships ma non dimentica di fare memoria del suo recente passato, ricordando Jean Pellissier (uno dei suoi ideatori), recentemente scomparso.

© Monte Zerbion Skyrace Press Office

La campagna iscrizioni per le gare dell'evento Monte Zerbion Skyrace "scatta" a metà dicembre in modalità online sul portale wedosport.net, a poco più di cinque mesi dal via. Il consiglio è quello di... togliersi subito il pensiero, mettere in cassaforte il proprio pettorale e poi iniziare a prepararsi per la missione!

E se la Skyrace dà "per estensione" il nome all'intero evento, indubbiamente nel 2024 la prova only-up allarga i gomiti e fa la voce grossa. Il Vertical che parte da Châtillon e arriva in vetta allo Zerbion, dopo nove chilometri e mezzo di sviluppo e un dislivello positivo di 2200 metri, entra a far parte della quarta edizione del prestigioso circuito VK Open Championships che include nove gare only-up (otto di regular season più la gran finale) in otto diverse nazioni da febbraio ad ottobre. Insieme a Brasile, Portogallo (unico Paese che… raddoppia), Spagna, Andorra, Bulgaria, Austria e Colombia (la gara che tocca la quota massima - 3600 metri - dell’intero circuito) ha quindi trovato spazio con la prova valdostana anche l’Italia. Oltretutto, MZV fa il suo ingresso nel circuito sancito da ISF (International Skyrunning Federation) dalla porta principale. La gara è infatti considerata la più dura dell’intero calendario, tanto che sarà l’unica tappa della regular season ad assegnare un punteggio maggiorato del venti per cento. Per restituire in pieno il senso del riconoscimento, basti pensare che solo alla finalissima di Madeira (doppio punteggio) è stato riservato dal regolamento sportivo un riconoscimento tangibilmente più cospicuo.

© Monte Zerbion Skyrace Press Office

Come dice la sua stessa “targa”, VK Open Championships è un circuito composto da gare da mille metri di dislivello positivo lungo un itinerraio inferiore ai cinque chilometri: in buona sostanza una pendenza minima del centi per cento che solo i top runners possono coprire in un tempo finale intorno ai trenta minuti. Per restare… in tema, la popolarità del circuito ISF si è impennata durante l’anno che volge al termine, con 404 atleti provenienti da 29 Paesi in grado di marcare punti validi per la classifica. I titoli e i trofei saranno assegnati sulla base di un massimo di tre gare: due più la finalissima portoghese. I vincitori delle singole tappe accederanno direttamente alla finale che - oltre ai titoli - assegnerà anche premi in denaro. A laurearsi campioni del mondo VK OPEN sono stati quest’anno lo specialista italiano Matteo Lora e - per il secondo anno consecutivo - la fuoriclasse slovena Mojca Koligar.

VEN 23 FEBBRAIO – Base Vertical (Brasile)

SAB 02 MARZO – KM Vertical de Câmara de Lobos (Portogallo)

DOM 28 APRILE – KV Puig Campana (Spagna)(*)

SAB 18 MAGGIO – Monte Zerbion Vertical (Italia)(*)

SAB 08 GIUGNO – Casamanya Extrem Vertical Race (Andorra)(*)

SAB 15 GIUGNO – Parangalitsa VK (Bulgaria)

VEN 28 GIUGNO – Kaiserkrone Vertical Race (Austria)(*)

VEN 16 AGOSTO – Kilómetro Vertical Alto de Letras (Colombia)

DOM 13 OTTOBRE – Grand Finale – KM Vertical do Fanal (Portogallo)

(*) New Entry

© Monte Zerbion Skyrace Press Office

Tornando… a Châtillon, il Vertical valido per VK Open Championships è una delle “voci” di un programma - quello di sabato 18 maggio 2024 - dalla proposta ricca e diversificata. Confermata con una lieve modifica del percorso la prova “lunga” MZS Monte Zerbion Skyrace da 22 chilometri (salita e discesa), inserita anche il prossimo anno nel circuito CRAZY Skyrunning Italy Cup “targato” FISky. Cosiccome MZS18, la skyrace su una distanza leggermente inferiore (18 chilometri), anch’essa appuntamento del calendario federale. Novità invece per il Vertical da cinque chilometri e mezzo che -a fare inizio proprio dal 2024 - sarà aperto ai concorrenti di tutte le età, oltre a restare prova per gli atleti con disabilità e tappa di Coppa Italia Giovani FISky by Loacker.

© Monte Zerbion Skyrace Press Office

La terza edizione dell’evento Monte Zerbion sarà però anche un’edizione molto particolare: nel ricordo di Jean Pellissier, campione di scialpinismo e pioniere dello skyrunning e più recentemente testimonial di questo evento insieme a Dennis Brunod e Bruno Brunod, che ha dato vita a questo progetto, scomparso alla fine dello scorso mese di fine ottobre. Verrà messo in palio un trofeo dedicato Jean, che si affiancherà al memorial Victor Vicquéry.