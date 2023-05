Monte Rosa Walserwaeg: ultra per pezzi... da novanta, ma non solo

TRAILRUNNING

Distanze per tutti e gusti e le ambizioni e una ricca piazza espositiva per l'evento sui sentieri ai piedi della seconda vetta delle Alpi

© Stefano Jeantet Corre veloce la campagna-iscrizioni in vista della seconda edizione di Monte Rosa WalserWaeg, la bella gara valdostana in programma sabato 1. luglio. Il sold-out è fissato a quota ottocento concorrenti totali nelle tre distanze dell’evento di Gressoney, nell’alta Valle del Lys. Oltre alla prova-clou - la Ultra da novanta chilometri (7000 metri D+) - è confermatissimo anche il trail sulla distanza dimezzata di 45 chilometri (3500 metri D+). La proposta MRW sarà completata dalla Run da 15 chilometri, prova d’ingresso (disponibile sia in modalità competitiva che non competitiva), destinata a chi vuole mettersi alla prova sui sentieri Walser lungo un itinerario più corribile (dislivello in salita contentuto a 650 metri) rispetto a quelli delle due “sorelle” maggiori. Ci sarà come sempre spazio anche per i più giovani, con il Mini Trail che si articolerà su quattro differenti distanze a seconda dell’età.

Dopo il successo dell’edizione d’esordio nel 2022, il comitato organizzatore guidato da Franco Collé sta lavorando a pieno regime per accelerare la crescita di Monte Rosa Walserwaeg e regalare ad ogni singolo concorrente un weekend da sogno ai piedi della seconda vetta dell’arco alpino. Le novità sono tante: dal pacco gara ancora più ricco fino alla starting line che attende sulle rive del Lago Gover a Gressoney-Saint-Jean chi si sarà aggiudicato un pettorale targato” MRW ventitré. Grazie alla partnership con Birra Menabrea poi il “terzo tempo” è assicurato e… già ora attesissimo. Non mancheranno alcune piccole modifiche al percorso, messe in opera accogliendo il feedback di chi ha preso parte alla prima edizione dell'evento. Ciliegina sulla torta, i colori e i sapori di MRWillage con numerosi stand espositivi e la "piazza" giusta per confrontarsi, aggornarsi, condividere le proprie esperienze.

Tutte le gare di Monte Rosa Walserwaeg sono qualificanti per UTMB®️ Index e fanno parte del calendario di International Trail Running Association (sono quindi valide per l’assegnazione del punteggio ITRA). La prova clou da 90 chilometri è inoltre uno degli appuntamenti di CRAZY Skyrunning Italy Cup, il circuito federale FISky.

Tra gli sponsor della manifestazione (sicuramente presenti nel Village con la loro gamma di prodotti) alcuni brand leader del settore outdoor tra i quali Karpos, Ferrino, Craft, Coros, Otso, Named. Per tutti gli appassionati della corsa sui sentieri e in particolare della disciplina del trailrunning la data da segnare in agenda è quindi quella di sabato 1. luglio.

Correte ad accaparrarvi un pettorale al seguente link: https://bit.ly/3LQ87vV

Per info: www.monterosaww.com