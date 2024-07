Monte Rosa Walserwaeg by UTMB 2025: di corsa verso il futuro

TRAILRUNNING

L'evento trail valdostano fa il suo ingresso nella galassia UTMB e amplia i propri orizzonti

© Stefano Jeantet Con l'annuncio ufficiale di mercoledì 17 luglio, il conto alla rovescia è scattato: dal 2025 UTMB World Series, il circuito di trail running più prestigioso al mondo, collezionerà una nuova gara (la quarta) sul territorio italiano: si tratta di Monte Rosa Walser Waeg by UTMB che avrà luogo in Valle d’Aosta da venerdì 18 da domenica 20 luglio 2025, esattamente tra un anno! Per i trailrunners più preparati e ambizioni un’avventura sui sentieri che si rinnova e cresce in tutti i sensi di livello, ripercorrendo le orme degli alpinisti e delle guide alpine valdostane lungo itinerari inediti, grazie anche a due nuove distanze da 100miglia e da100 chilometri che regaleranno vedute mozzafiato sull’inconfondibile piramide del Cervino e sull'imponente massiccio del Monte Rosa, con le sue tuttora estese e imponenti distese glaciali. Un viaggio epico da Aosta al Monte Rosa, passando appunto per il Cervino, lungo un itinerario da sogno (ad occhi ben aperti) che fa il paio - in questo caso sul settore alpino orientale del nostro Paese - con il prestigioso appuntamento di LUT Lavaredo Ultra Trail di inizio estate, già parte integrante del ricchissimo (in tutti i sensi) calendario internazionale targato UTMB, il cui “gioiello della corona” è naturalmente rappresentato da HOKA UTMB Mont-Blanc, in programma tra Francia, Svizzera e Francia (con campo base a Chamonix) con tutto il suo bouquet di proposte agonistiche tra poco più di un mese: da lunedì 26 agosto a domenica 1. settembre e che sarà oltretutto sede delle UTMB World Series Finals. Senza dimenticare che del circuito UTMB fa parte un quarto appuntamento (interamente o solo in parte) ambientato sul nostro territorio nazionale: stiamo parlando del rendez-vous extra-alpino ma di grandissima suggestione naturale di Chianti Ultra Trail by UTMB nella sua classica collocazione di inizio primavera.

La 100 Miglia scatterà da capoluogo regionale Aosta, la 100 Chilometri muoverà invece da Pont-Saint-Martin. I percorsi di Monte Rosa Walserwaeg by UTMB attraverseranno venti comuni della Valle d'Aosta orientale. I villaggi di Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité (in alta Valle del Lys) manterranno però la loro centralità: il primo in particolare (quello più a valle) sarà località di partenza e arrivo della 50K e della 20K.

Monte Rosa Walserwaeg è un evento nato tre anni fa da un’idea di Franco Collé di Giuditta Turini e prima ancora dall’amore di entrambi per la loro terra. Lui non ha bisogno di presentazioni: Franco è infatti il re indiscusso del Tor Des Géants con quattro successi al suo attivo. Anche lei ha un curriculum di tutto rispetto e di valore assoluto: si è laureata campionessa del mondo SkyUltra due anni fa nel Mondiale ISF di skyrunning sulle montagne della Val d’Ossola e recentemente si è classificata seconda nella 100M di LUT La Sportiva Lavaredo Ultra Trail by UTMB. A proposito dell’ingresso dell’evento MRW nel calendario UTMC, Franco e Giuditta (direttori tecnici dell'evento) affermano:

“In ognuna delle distanze di Monte Rosa WalserWaeg by UTMB, i corridori sperimenteranno la meraviglia e l'incanto che un tempo hanno affascinato i pionieri di questi leggendari sentieri. Siamo entusiasti di entrare a far parte del circuito UTMB World Series e di offrire ai corridori un nuovo sguardo sulla Valle d'Aosta, che spazia dal Cervino al Monte Rosa”.

Il nome originale dell’evento MRW combina termini italiani e germanici legati alla sua collocazione geografica in questo settore delle Alpi Occidentali e in particolare della Valle d'Aosta e del vicino cantone elvetico del Vallese: vero e proprio territorio di scambi e di legami tra popoli e culture. Nel quale alla lingua italiana (di uso corrente), si affianca talvolta una particolare variante di dialetto tedesco meridionale, molto simile allo svizzero tedesco nella sua forma più arcaica: l'idioma walser.

Ecco la fiche tecnica essenziale delle quattro gare in programma nel terzo fine settimana di luglio del prossimo annp:

100M: Les sentiers des Valdôtains: 122KM - 8500 metri D+ (Novità 2025)

100K: Monte Rosa Trail : 92KM - 7100 metri D+ (Novità 2025)

50K: Walserwaeg Trail : 45 KM - 3200 metri D+

20K: Regina Margherita Trail : 15 KM - 600 metri D+

Come detto sopra, con MRW by UTMB i trailtrunners italiani avranno a disposizione un quarto evento del circuito sul territorio nazionale e un secondo in Valle d'Aosta, accanto all’imperdibile HOKA UTMB® Mont-Blanc che - nel suo viaggio in senso antiorario tutto intorno al massiccio della massima elevazione dell’arco alpino - sconfina in Italia e percorre prima la Val Veny e poi la Val Ferret, attraversando nel suo cammino il paese di Courmayeur, per poi puntare verso la Confederazione Elvetica e rientrare in Francia per completar ela propria missione endurance da 171 chilometri e diecimila metri di dislivello positivo.

Le UTMB World Series sono il circuito di trailrunning più straordinario al mondo: riunisce i più importanti eventi internazionali della disciplina e permettendo a tutti i corridori di esplorare paesaggi straordinari e vivere esperienze indimenticabili. Attualmente composto da 45 eventi in cinque continenti, il circuito continua il suo sviluppo graduale, con l'obiettivo di offrire eventi organizzati in condizioni di massima sicurezza e nel rispetto dell'ambiente, il più possibile vicino a casa e valorizzando al meglio i territori in cui si svolgono.

UTMB World Series

Lanciato nel maggio 2021 grazie alla collaborazione tra UTMB Group e The IRONMAN Group, il circuito riunisce i migliori atleti del mondo e i corridori amatoriali attraverso eventi internazionali di altissimo livello che si svolgono in alcuni dei luoghi più belli del pianeta. Le UTMB World Series affondano le loro radici nella passione per la montagna e nel rispetto per l'ambiente e offrono ai trailrunners la possibilità di vivere l'avventura in tutto il mondo, con eventi che si svolgono in Asia, Oceania, Europa, Africa e Americhe. Partecipando alle gare del circuito, gli atleti possono avvicinarsi gradualmente all'appuntamento-clou della tarda estate a Chamonix con HOKA UTMB® Mont-Blanc, che ospita le prestigiose UTMB® World Series Finals.

Maggiori informazioni sulla pagina web: https://utmb.world.it

UTMB Group

Fin dalla creazione di HOKA UTMB Mont-Blanc nel 2003 da parte di un gruppo di amici appassionati, UTMB Group è stato la forza trainante dietro lo sviluppo del trailrunning. HOKA UTMB Mont-Blanc è uno degli eventi più attesi di questo sport e ogni anno diecimila corridori si contendono il diritto ad entrare nella gabbia di partenza. UTMB Group è stato pioniere anche della tecnologia LiveTrail, un innovativo servizio digitale che supporta la gestione delle gare di endurance. Nel mese di maggio del 2021, UTMB Group ha avviato una partnership con The IRONMAN Group per lanciare il circuito UTMB World Series e fornire accesso esclusivo a HOKA UTMB Mont-Blanc. Il circuito è costruito sui principi fondanti della sua prova-faro: superamento dei propri limiti, fair-play, solidarietà, rispetto per le persone e per l'ambiente.

CALENDARIO UTMB WORLD SERIES 2024 -2025 al 17 luglio 2024 (in neretto le gare in territorio italiano)

Tarawera Ultra-Trail™ by UTMB®, Nuova Zelanda (17-18 Febbraio 2024)

Chianti Ultra Trail by UTMB®, Italia (22-24 Marzo 2024)

Istria 100™ by UTMB®, Croazia (4-7 Aprile 2024)

Desert RATS Trail Running Festival™ by UTMB®, USA (13-14 Aprile 2024)

Ultra Trail Mount Yun by UTMB®, Cina (19-21 Aprile 2024)

HOKA Canyons Endurance Runs™ by UTMB®, UTMB World Series Americas Major, USA (26-27 Aprile 2024)

Amazean Jungle Thailand by UTMB®, Thailandia (3-5 Maggio 2024)

Valhöll Argentina by UTMB®, Argentina (9-12 Maggio 2024)

Ultra-Trail Snowdonia by UTMB®, UK (10-12 Maggio 2024)

Trail Alsace Grand Est by UTMB®, Francia (17-20 Maggio 2024)

Ultra-Trail Australia™ by UTMB®, Australia (16-19 Maggio 2024)

Mountain Ultra Trail™ by UTMB®, Sudafrica (24-26 Maggio 2024)

Mozart 100™ by UTMB®, Austria (1 Giugno 2024)

Tenerife Bluetrail by UTMB®, Spagna (6-8 Giugno 2024)

Trail du Saint-Jacques by UTMB®, Francia (14-16 Giugno 2024)

Trail 100 Andorra™ by UTMB®, Andorra (14-16 Giugno 2024)

Mauritius by UTMB®, Mauritius (22-23 Giugno 2024)

La Sportiva® Lavaredo Ultra Trail® by UTMB®, Italia (26-30 Giugno 2024)

Western States™ 100 Endurance Run, USA (29 Giugno 2024)

HOKA Val d'Aran by UTMB®, UTMB World Series European Major, Spagna (3-7 Luglio 2024)

Restonica Trail by UTMB®, Francia (4-6 Luglio 2024)

Trail Verbier St-Bernard by UTMB®, Svizzera (5-7 Luglio 2024)

Eiger Ultra-Trail™ by UTMB®, Svizzera (17-21 Luglio 2024)

Speedgoat™ Mountain Races by UTMB®, USA (19-20 Luglio 2024)

KAT100™ by UTMB®, Austria (1-3 Agosto 2024)

Quito Trail by UTMB®, Ecuador (2-4 Agosto 2024)

HOKA UTMB® Mont-Blanc, Francia, Italia, Svizzera (26 Agosto-1 Settembre 2024), UTMB World Series Finals

Wildstrubel by UTMB®, Svizzera (12-15 Settembre 2024)

Paraty Brazil by UTMB®, Brasile (19-22 Settembre 2024)

Grindstone Trail Running Festival™ by UTMB®, USA (20-22 Settembre 2024)

Julian Alps Trail Run by UTMB®, Slovenia (20-22 Settembre 2024)

Ultra Trail Whistler™ by UTMB®, Canada (28-29 Settembre 2024)

Nice Côte d'Azur by UTMB®, Francia (3-6 Ottobre 2024)

Kodiak Ultra Marathons™ by UTMB®, USA (11-12 Ottobre 2024)

TransJeju by UTMB®, Korea del Sud (12-13 Ottobre 2024)

Ultra-Trail Ninghai by UTMB®, Cina (17-20 Ottobre 2024)

Kullamannen™ by UTMB®, Svezia (1-2 Novembre 2024)

Mallorca by UTMB®, Spagna (1-3 Novembre 2024)

Puerto Vallarta México by UTMB®, Messico (7-9 Novembre 2024)

Translantau by UTMB®, Hong Kong (8-10 Novembre 2024)

Malaysia Ultra-Trail™ by UTMB®, Malesia (15-17 Novembre)

Ultra-Trail Kosciuszko™ by UTMB®, Australia (28-30 Novembre)

HOKA Chiang Mai Thailand by UTMB®, UTMB World Series Asia-Pacific Major, Thailandia (5-8 Dicembre 2024)

Arc of Attrition by UTMB®, UK (24-26 Gennaio 2025)

Monte Rosa Walser Waeg by UTMB, Italia (18-20 Luglio 2025)

