Monte Misma Xmas: Pedretti e Marchesoni firmano l'uno-due Pegarun

L’appuntamento è già fissato (con un nuovo, prevedibile festival Pegarun!) per la Maratonina di Lemine di domenica 22 dicembre, una “mezza” quasi completamente stradale e altimetricamente parecchio “mossa” (senza esagerare) con campo base e buona parte del suo svolgimento ad Almenno San Salvatore (a pochi chilometri dal capoluogo di provincia), con una prima parete a tutta in discesa fino a toccare il margine nord del territorio comunale di Brembate Sopra, per poi girare intorno alla “boa” di metà distanza per dare inizio ad un ritorno quasi tutto in salita verso il campo base. E se al "Misma" è stato il Generale Inverno a impartire ordini ben precisi, sono in tanti a sperare che la "Maratonina" vada in scena (come nel 2023) con temperature inaspettatamente ma - appunto - piacevolmente miti... a due giorni dal Natale!