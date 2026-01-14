Mondiali Skyrunning alle Canarie, la road map del Team Italia

I convocati saranno selezionati in base ai risultati ottenuti nei Campionati Italiani e nei circuiti promossi dalla Federazione: NORTEC SkySnow Running Cup, CRAZY Skyrunning Italy Cup, CRAZY Vertical Italy Cup, COPPA ITALIA Giovani supported by MICO, oltre alle SNS - Skyrunner® National Series. Particolare attenzione sarà inoltre riservata alle prestazioni ottenute in alcune gare inserite nel calendario ufficiale FISky, di particolare rilievo in termini di parametri tecnici e timing nell'ottica di definizione di stato di preparazione e il livello competitivo dei singoli atleti: