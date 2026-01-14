Mondiali Skyrunning alle Canarie, la road map del Team Italia

FISky e il CT Mattioli al lavoro per il cammino verso la rassegna iridata di fine estate nell'arcipelago spagnolodi Stefano Gatti
© Davide Ferrari
Mondiali 2026: al via il percorso di selezione della Nazionale Italiana di kkyrunning. Con l’inizio del nuovo anno riprendono le attività federali in vista dei Campionati del Mondo in programma in Spagna a La Gomera, la sesta per grandezza delle sette isole principali dell'Arcipelago delle Canarie, da venerdì 18 a domenica 20 settembre. Dopo la pubblicazione dell’elenco degli atleti di interesse nazionale, la Federazione Italiana Skyrunning (FISky) avvia la fase operativa della road map Federazione Italiana Skyrunning (FI verso l’evento iridato ufficializzando il programma di selezione che definirà la formazione della Nazionale.
Sono tanti in questa fase gli atleti a disposizione del CT Roberto Mattioli. All’attuale elenco potrebbero inoltre aggiungersi alcuni outsider che, nel corso della stagione agonistica, potrebbero mettersi in evidenza sotto l’occhio attento del Commissario Tecnico.
© Davide Ferrari
Diversi i profili di interesse in campo maschile, con un gruppo di atleti potenzialmente convocabili che si preannuncia ampio e competitivo. In ordine rigorosamente alfabetico: Matteo Anselmi (Sport Project VCO ASD), Luca Arrigoni (ASD Pegarun), Lorenzo Beltrami (Recastello Radici Group ASD), Danilo Brambilla (ASD Falchi Lecco), Luca Compagnoni (Lab4You SSD), Luca Del Pero (ASD Run Fast), Gianluca Ghiano (ASD Baudenasca), Luca Lafranconi (ASD Falchi Lecco), Cristian Minoggio (Altitude Skyrunning Team ASD), Giuseppe Pedretti (ASD Pegarun), Alex Rigo (Maddalene Sky Marathon ASD), Alessandro Rossi (ASD Sportiva Lanzada), Lorenzo Rota Martir (G.S. Orobie ASD), Tadei Pivk (Aldo Moro ASD), Daniel Thedy (Outdoor With Us ASD), Marcello Ugazio (Sport Project VCO ASD). Lafranconi esordisce con la maglia azzurra dopo essersi messo in luce, con una serie costante di risultati sia nelle SkyRace sia nei Vertical, aggiudicandosi il secondo posto nel Circuito CRAZY Skyrunning Italy Cup.
© Davide Ferrari
Cresce la rappresentanza femminile. Attualmente le osservate speciali sono: Laura Basile (ASD Falchi Lecco), Aurora Bosia (ASD Falchi Lecco), Benedetta Broggi (Recastello Radici Group ASD), Camilla Calosso (Piossasco Trail Runners ASD), Fabiola Conti (Team Mud&Snow ASD), Margherita De Giuli (Climb Runners ASD), Corinna Ghirardi (Skyrunning Adventure ASD), Roberta Jacquin (ASD Pegarun), Anna Lena Hofer (Valtellina Wine Trail SSD), Giulia Marchesoni (ASD Pegarun), Francesca Rusconi (Lab4You SSD). La selezione 2026 si arricchisce con la presenza delle due forti atlete dei Falchi Lecco Basile e Bosia che vestono per la prima volta la maglia azzurra. Da segnalare anche la new entry Chiara Vitale (Skyrunning Adventure ASD), atleta di formazione trail che ha chiuso la stagione 2025 da protagonista centrando una serie di successi culminati con la conquista del titolo di Campionessa Italiana SkyMarathon.
© Davide Ferrari
I criteri di selezione per la maglia azzurra
I convocati saranno selezionati in base ai risultati ottenuti nei Campionati Italiani e nei circuiti promossi dalla Federazione: NORTEC SkySnow Running Cup, CRAZY Skyrunning Italy Cup, CRAZY Vertical Italy Cup, COPPA ITALIA Giovani supported by MICO, oltre alle SNS - Skyrunner® National Series. Particolare attenzione sarà inoltre riservata alle prestazioni ottenute in alcune gare inserite nel calendario ufficiale FISky, di particolare rilievo in termini di parametri tecnici e timing nell'ottica di definizione di stato di preparazione e il livello competitivo dei singoli atleti:
12/04/2026 Trail dei Corni 26K - Valbrona (CO) - km 26 D+ 1.800
01/05/2026 Trofeo Dario & Willy - Valmadrera (LC) - km 25 D+ 2.020
24/05/2026 Vertical del Lago di Como - Carate Urio (CO) - km 5,2 D+ 1.150
07/06/2026 Maratona Valle Intrasca - Verbania (VB) - km 33,7 D+ 1.625
04/07/2026 Gran Paradiso SkyMarathon - Ceresole Reale (TO) - km 65 D+ 4.400
12/07/2026 Vertical Rocciamelone VK3583 - Mompantero (TO) - km 4,5 D+ 1.380
26/07/2026 Valle Stura Skyrace - Argentera (CN) - km 24 D+ 2.150
Raduni programmati e test
Il raduno di venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 aprile a Valbrona (in provincia di Como) sarà un momento chiave per rafforzare la coesione del gruppo e per mettere alla prova gli atleti sul campo con test specifici. Per gli Azzurrini Under 23 è previsto un ulteriore raduno il nel fine settimana da venerdì 27 a domenica 29 marzo a Mezzocorona (provincia di Trento) in preparazione ai Campionati Mondiali Youth, anticipati quest’anno a inizio maggio (da venerdì 8 a domenica 10), che sono in programma a Makarska (Croazia).