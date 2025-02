Mitja Marató Barcelona by Brooks, full immersion nel blu tra sport e condivisione

Sponsorizzato con orgoglio da Brooks, l'evento catalano attira ogni anno un numero sempre maggiori di atleti della corsa su strada che vi trovano il terreno ideale per dare il via alla stagione agonistica ed al tempo stesso offre agli specialisti della corsa in natura (trail e anche skyrunning) un'ottima occasione per arricchire all'insegna del cross training - la loro preparazione per i grandi appuntamenti (perlopiù estivi) su Alpi e Pirenei, oltre che sulle catene montuose montagne degli altri continenti. Non solo top runners: quest'anno la "mezza" di Barcellona è andata in scena domenica 16 febbraio e sarà seguita - ad un mese esatto di distanza - dalla replica "full" (nel senso della prova da 42 chilometri e 195 metri), la Zurich Marató Barcelona in calendario domenica 16 marzo.