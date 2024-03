Millequattrocento al via delle tre prove di Dolomiti Beer Trail a Pedavena

TRAILRUNNING

Inizia con il tradizionale evento ai piedi delle Vette Feltrine il cammino del circuito nazionale by Salomon

© Dolomiti Beer Trail Ufficio Stampa Quando si dice: correre a tutta birra. Sono da record i numeri dell’imminente Dolomiti Beer Trail. Sold out raggiunto con largo anticipo a quota millequattrocento1400 pettorali (duecento in più rispetto allo scorso anno) per l’evento al via sabato 30 marzo - vigilia di Pasqua - dalla storica Fabbrica di Pedavena, anche quest’anno prova d’apertura del poker di appuntamenti di Golden Trail National Series Italy by Salomon, interamente ambientato nel settore orientale dell’arco alpino… nell’arco di poco più di cinque mesi.

© Dolomiti Beer Trail Ufficio Stampa

La settima edizione di DBT Dolomiti Beer Trail ha chiuso la campagna iscrizioni domenica 24 marzo e la marcia di avvicinamento all’evento ha segnato una nuova tappa con la presentazione ufficiale dell’evento nella Sala Veranda della storica Birreria Pedavena. La partenza delle tre prove in programma avverrà come da tradizione all’ingresso sud dello stabilimento che fin dal 1897 lega il proprio nome al paese di Pedavena (provincia di Belluno), con la sua birra rossa e corposa dai sentori al frutto di bosco, un vero e proprio simbolo del territorio.

© Dolomiti Beer Trail Ufficio Stampa

Alle otto in punto di sabato 30 marzo prenderanno il via gli atleti che hanno scelto di mettersi alla prova nella gara-clou: DBT Ultra da 55 chilometri si sviluppo lineare e 3000 metri di dislivello positivo. Trenta minuti dopo sarà la volta di DBT Trail (fiche tecnica da 24 chilometri e 1400 metri D+). È proprio la prova intermedia ad avere validità per il circuito Golden Trail Italy Series.

© Dolomiti Beer Trail Ufficio Stampa

Uscendo dal paese, la traccia-gara risale il versante meridionale del Monte Avena attraverso i boschi di abeti e i pascoli nella stagione della fioritura del croco per concludere poi attraverso le vette Feltrine al fiume Piave con il traguardo a Pedavena. Alle nove muoveranno dai nastri di partenza gli iscritti alla prova d’ingresso DBT Beer Tour, la cui missione si sviluppa sulla distanza di 12 chilometri, per un dislivello positivo di 700 metri.

© Dolomiti Beer Trail Ufficio Stampa

A tracciare le linee-guida di DBT 2024 è Diego Da Col, presidente dell'Associazione “Giro delle Mura città di Feltre”, il sodalizio che con altre venti associazioni di tutto il Feltrino lavora da mesi alla complessa organizzazione dell'evento.

“Avere raggiunto il livello massimo di iscritti con una settimana di anticipo è motivo di grande soddisfazione e soprattutto il segno del lavoro fatto negli scorsi anni e di come DBT si sia già ritagliata un posto di rilievo nel cuore e… nelle gambe degli appassionati. A questo si somma la presenza di atleti da Germania, Lituania, Gran Bretagna e addirittura Finlandia, a conferma anche della dimensione sempre più internazionale di Dolomiti Beer Trail, anche grazie alla nostra presenza nel calendario di Golden Trail National Series di Salomon”.

© Dolomiti Beer Trail Ufficio Stampa

Ad approfondire gli aspetti extrasportivi di Dolomiti Beer Trail, restituendo compiutamente il senso di un evento ben inserito nel contesto territoriale e turistico sono stati Chiara Zaetta (assessore allo sport del comune di Pedavena) e Lionello Gorza, presidente del Consorzio Turistico Dolomiti Prealpi:

“Il territorio feltrino e quello pedavenese in particolare hanno saputo costruire negli anni un'offerta sportiva e turistica davvero straordinaria. Un successo frutto senza dubbio delle nostre bellezze naturali e paesaggistiche ma anche del grande impegno dei nostri volontari e delle attività ricettive che abbiamo la fortuna di avere. Dolomiti Beer Trail rappresenta, in questo senso, la perfetta sintesi di un lavoro di squadra che caratterizza tutta la stagione e che fa del nostro territorio un'eccellenza anche per quanto riguarda le attività outdoor e lo stare insieme all'aria aperta”. (Chiara Zaetta)

“Con DBT apriamo di fatto la nuova stagione turistica, che vedrà nel parco della Birreria Pedavena il fulcro di moltissime attività e iniziative. Un sincero “grazie” a tutti coloro che si adoperano con passione e competenza per lo sviluppo del nostro territorio. I risultati ottenuti anche in questi ultimi anni, dopo la pandemia, ci dimostrano che siamo sulla strada giusta”. (Lionello Gorza)

La settimana edizione di Dolomiti Beer Trail sarà trasmessa anche in diretta streaming sul sito www.girodellemura.it e sui canali social dell’associazione.

Maggiori informazioni sulla pagina web dell'evento: www.dolomitibeertrail.it

© Dolomiti Beer Trail Ufficio Stampa

Come anticipato, Dolomiti Beer Trail segna l’inizio dell’intenso calendario di Golden Trail National Series Italy (nato nel 2019), una delle quattordici (!) ladders series nazionali del sistema GTWS Golden Trail World Series by Salomon. Dopo Pedavena, il calendario tricolore proseguirà a giugno (domenica 16) con gli appuntamenti di Ledro Sky Sender de le Greste, supererà la boa di metà distanza poco più di un mese dopo (domenica 21 luglio) con la Dolomyths Run Skyrace e culminerà domenica 1. Settembre con Transpelmo Skyrace, quest'ultima valida come finalissima del circuito. La conferma di Dolomiti Beer Trail come prova d’esordio del circuito è circostanziata da Ilaria Cestonaro, Marketing Manager Salomon Italia:

“Anche quest'anno abbiamo scelto il Dolomiti Beer Trail per aprire la stagione di Golden Trail National Series Italia. Questa gara negli ultimi anni si è confermata essere una delle più attese e partecipate del panorama trail italiano: vi aspettiamo a vivere un'esperienza speciale e coinvolgente, dove la natura incontra un'atmosfera di festa unica per creare ricordi indelebili”.

© Dolomiti Beer Trail Ufficio Stampa

I runners di GTNS Italy che puntano alla Grand Final dei circuiti nazionali (in programma ad ottobre, verosimilmente nel Canton Ticino) dovranno partecipare ad almeno due delle gare qualificanti (tra cui l’obbligatoria finale di Transpelmo), e raggiungere la top 3 del ranking. Se un runner raggiunge la top 3 di almeno una delle gare qualificanti, riceverà un invito alla GTNS IT finale nazionale (Transpelmo). Ogni runner si potrà iscrivere in autonomia alla finale anche se non dovesse aver raggiunto i requisiti elencati al punto precedente. La finale è obbligatoria ai fini di ottenere l'invito a rappresentare l'Italia alla GTNS Grand Final, e i punti a disposizione nelle Transpelmo sono doppi rispetto alle gare qualificanti. Ci sarà un'unica categoria per ciascun genere: overall male e overall female. Novità del 2024, i Top2 M&W + the Top1 U23 M&W del ranking GTNS dopo la finale di Transpelmo riceveranno un ticket per la GTNS Grand Final 2024. Riceveranno quindi supporto finanziario fino a un massimo fissato specificato dalle regole GTNS 2024 per partecipare alla GTNS Grand Final, e riceveranno iscrizione gratuita e garantita per sfidarsi in un evento che - oltre ai migliori dei quattordici circuiti nazionali – vedrà impegnate le stelle di prima grandezza di Golden Trail World Series.

© Dolomiti Beer Trail Ufficio Stampa

Guidato dal nuovo Team Manager Stephanie Jimenez, Team Salomon comprende atleti del calibro di Marco Filosi, Andrea Rota, Alessandro Riva, Caterina Stenta, Christian Modena, Federica Zuccollo, e Federico Presa.

“Dolomiti Beer Trail sarà la prima gara sui sentieri di questa stagione per me, dopo una prima parte su strada, il dislivello sulle gambe è ancora poco, ma sarà un punto di partenza anche in vista delle prossime gare, per iniziare a prendere confidenza coi sentieri! Contenta di riprendere la stagione proprio da Pedavena, non vedo l’ora di essere sulla linea di partenza!”. (Caterina Stenta)

“Per il secondo anno consecutivo sarò al via di Dolomiti Beer Trail, prima tappa di GTNS. Dallo scorso anno porto ricordi bellissimi di una gara in cui sono riuscito a esprimermi come poche volte prima. Sabato spero di inaugurare al meglio la nuova stagione delle Golden, con la spinta in più della canotta Salomon!”. (Alessandro Riva)

Salomon sarà presente alla Dolomiti Beer Trail con un village espositivo nelle giornate di venerdì 29 e sabato 30 marzo, con tutte le novità della linea trailrunning e la possibilità di testare i nuovi prodotti. Novità 2024 una fan zone nella quale i primi trenta tifosi riceveranno un cappellino GTNS in omaggio.