Mezza Maratona d'Italia "Memorial Enzo Ferrari": di corsa da Maranello a Modena

Dalla corsa alle corse il passo può essere breve ma deve necessariamente restare veloce: running e motosport incrociano le traiettorie per la prima edizione - in programma domenica 30 marzo 2025 - della Mezza Maratona d'Italia "Memorial Enzo Ferrari", presentata... due volte: alla fine della scorsa estate e poi ancora ai primi di dicembre, per il lancio delle maglie ufficiali realizzate in collaborazione con il partner tecnico Brooks. Nel mezzo, una campagna iscrizioni dalla partenza bruciante al semaforo, tanto da raggiungere nel giro di poche settimane il traguardo del "sold out" a quota seimila iscritti. Per i ritardatari c'è però la possibilità di aggiudicarsi un pettorale per l'adrenalinico sottoclou sulla distanza di dieci chilometri e per la ancora più intensa prova entry level da cinque chilometri, magari come... giro di risaldamento in vista del passaggio alla prova principale. La Mezza Maratona d'Italia "Memorial Enzo Ferrari" raccoglie idealmente nel calendario agonistico il testimone della storica Maratona d’Italia (a sua volta ex Maratona di Carpi) andata in scena per quasi vent'anni dal 1999 al 2017. La prima edizione si correrà sull'itinerario "eastbound" che collega la sede della Ferrari a Maranello - con il suggestivo passaggio sulla Pista di Fiorano - alla città di Modena (passando per Formigine) e il traguardo davanti al Palazzo Ducale della città emiliana. Storia e tecnologia, sport e cultura, corsa e mondo delle corse!