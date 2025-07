Tennis, Wimbledon: Alcaraz è il primo finalista, Fritz ko

Per vincere a Wimbledon ci sarà ancora da fare i conti con Carlos Alcaraz. Il campione in carica torna in finale a distanza di un anno e domenica difenderà il titolo contro uno tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Eppure, Taylor Fritz, che è comunque numero 5 al Mondo, ci prova a rendere dura la vita all'iberico, che infatti si impone in quattro set e ha bisogno del tie-break nell'ultimo parziale per passare il turno. Il match gira subito in favore del detentore del trofeo, che strappa immediatamente il servizio e avrebbe pure due palle del 3-0, ma poco male: il vantaggio acquisito già nel primo game resta tale e il classe 2003 si porta a casa (6-4) il primo set. Ma è nel secondo che Carlos capisce che non sarà una passeggiata come gran parte del suo tabellone: Fritz, infatti, non va mai in difficoltà in battuta e ha anzi due palle break. La prima, sul 4-3, non va a segno, mentre la seconda vale il 7-5: parità e match prolungato almeno al quarto parziale.