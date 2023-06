Maxi Race Etna Trail: rendez-vous in quota per l'evento più hot dell'estate

TRAILRUNNING

La dodicesima edizione dell'evento si svolge sul versante più selvaggio del vulcano siciliano

© Michele Amato Il countdown è iniziato, la campagna iscrizioni è in pieno svolgimento e i trailrunners più "caldi" già si fregano le mani in vista di Salomon Maxi Race Etna Trail, la manifestazione di trail running in programma nel weekend di sabato 29 e domenica 30 luglio. Un evento che si preannuncia rovente da ogni punto di vista: a livello di calendario (nel cuore dell'estate), di location (le pendici del vulcano attivo più alto dell'Europa continentale) e di passione appunto: quella che anima gli atleti che si metteranno alla prova nelle quattro gare (più una) della locandina dell'evento organizzato da Etna Trail ASD, con partenza e arrivo da Piano Provenzana, stazione sciistica in provincia di Catania, situata a quota 1800 metri sul versante nord dell’Etna.

© Michele Amato

LE GARE

Etna Trail prevede un bouquet di proposte molto ben assortito a livello di distanze: 64 chilometri, 24 chilometri, 14 chilometri, K1 Vertical e un mini trail da tre chilometri per i più piccoli. Sabato 29 luglio si parte con Etna K1, prova only-up da 1032 metri di dislivello positivo spalmati (anzi, concentrati!) lungo un itinerario da tre chilometri e ottocento metri di sviluppo. Domenica 30 luglio andranno in scena tutte le altre distanze ad iniziare dalla prova clou: la 64K da 3650 metri di dislivello positivo/negativo con partenza alle prime luci dell’alba, e più precisamente alle sei in punto. Una corsa che non si improvvisa, per atleti esperti di lunghe distanze su terreno impervio, che prevede il passaggio in grotte, su antiche colate laviche e sulla bottoniera di coni vulcanici formatisi durante l’eruzione del 1911, fino a sfiorare quota tremila metri, in prossimità dell’Osservatorio Vulcanologico.

© Michele Amato

Alle nove e 30 è prevista la partenza della 24K e della Walk Trail di 14K: la prima vanta un dislivello di 1300metri D+/D- con partenza anche in questo caso da Piano Provenzana per poi arrampicarsi sul vulcano, fino all’Osservatorio Etneo ed invertire la rotta per affrontare la discesa sul canalone Quarantore, mollando tutto come se si stesse... sciando grazie all’effetto della sabbia vulcanica, vaporosa e morbida, che permette di scivolare veloci verso il traguardo.

© Michele Amato

ISCRIZIONE GARE

È possibile iscriversi alle gare di Etna Trail sul sito web www.etnatrail.it fino a sabato 22 luglio, ma attenzione alla possibile chiusura anticipata al raggiungimento del numero massimo di partecipanti. Le quote comprendono pacco gara, medaglia finisher, ristori lungo il percorso e ristoro finale, servizio di cronometraggio, assistenza lungo il percorso, segnaletica, assistenza sanitaria e servizio fotografico.

© Etna Trail Press Office

LA MAGLIA

Tutti i partecipanti alle gare di Etna Trail riceveranno una maglia tecnica che riproduce i colori del vulcano: per metà nera come la pietra vulcanica e per metà rossa come la lava. Disegno e colori saranno i medesimi nella versione maschile e femminile, ma il fit sarà differente: la t-shirt da donna sarà infatti leggermente sagomata sui fianchi.