Maratona Milano: vola Titus Ekiru, è record

07/04/2019

Una maratona da record: a Milano Titus Ekiru ha vinto in 2:04:46 nonostante la pioggia. Si tratta del tempo più veloce mai corso su suolo italiano per il keniano che è stato implacabile e ha abbattuto anche il suo personale. Seconda posizione a 2’36” per Evans Chebet Kiplagat e podio completato da Edwin Koech Kipnegetich a 3’38” Edwin Koech Kipnegetich. Settima posizione per l'azzurro Stefano La Rosa a 9'30" che è stato anche il miglior europeo.



Trionfo Kenya completato da Vivian Kiplagat Jerono che in 2:22:25 ha vinto la maratona femminile, anche lei con il record della corsa e con il primato personale.