Alcaraz, quarta finale di fila a Wimbledon: "Orgoglioso del livello mostrato oggi"

Carlos Alcaraz è il primo finalista del torneo di Wimbledon 2025 e la rincorsa al numero uno di Jannik Sinner è sempre più aperta. Lo spagnolo ha dovuto superare la resistenza di Taylor Fritz per raggiungere la finale del torneo sull'erba londinese per la quarta edizione consecutiva: "E' stato un match difficile, molto duro da giocare contro Fritz che è al top della condizione fisica. Faceva molto caldo, ma sono contento di come ho giocato nel finale, nonostante la pressione sui set point che gli ho concesso. Sono orgoglioso del livello messo in mostra oggi".