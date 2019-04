Maratona Londra, Mo Farah a caccia del record con le nuove Nike

25/04/2019

Sale l'attesa per la maratona di Londra e il grande atteso, nonché favorito, ha svelato le sue nuove Nike con le quali andrà all'attacco del record. Mo Farah correrà 42 km e 195 metri con le nuovissime ZoomX Vaporfly NETX% di color verde. Per la casa statunitense si tratta della scarpa più veloce di sempre ed è stata affidata a piedi buoni. Per l'occasione è stato presentato anche il documentario "Mo: A Portrait of Speed" che racconta il percorso di allenamento sulle montagne dell’Etiopia del grande maratoneta.

LE CARATTERISTICHE TECNICHE

Qui alcune novità presenti:



- la tomaia presenta un nuovo materiale, Vaporwave, più leggero e traspirante del Flyknit e, in aggiunta, assorbe meno acqua, facendo si che la scarpa rimanga più leggera e traspirante nel corso della maratona;



- è stata inserita capsula di schiuma sottile all’interno del tallone che aiuta a prevenire le infiammazioni del tendine d’Achille;



- la nuova Nike Zoom Vaporfly NEXT% presenta più schiuma Nike ZoomX nell'intersuola, scientificamente provata nello Sport Research Lab di Nike per aumentare ulteriormente il rendimento energetico;





Cosa non è cambiato:



- a nuova Nike ZoomX Vaporfly NEXT% presenta ancora una piastra in carbonio per tutta la lunghezza della scarpa che aumenta la rigidità della scarpa fornendo una sensazione di propulsione;



- Il peso della scarpa non è cambiato, nonostante il 15% di schiuma in più.