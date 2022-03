“Manita” di Luca Del Pero a Tarvisio, Elisa Desco “regola” Bertolini e Compagnoni  

WINTER TRAIL

Il brianzolo chiude imbattuto la serie targata NORTEC di winter trail con i ramponcini, Desco primadonna sulle nevi friulane.

di

Stefano Gatti

Da Teglio a Tarvisio, toccando Aprica, Piani Resinelli e Misurine. NORTEC Winter Trail Running Cup 2022 va in archivio dopo un’intensa stagione di corse con i ramponcini montati sulle calzature da corsa sui sentieri. Valtellina, Grigne, Dolomiti. Rotta a nord-est per il circuito che si è concluso al confine tra Alpi Carniche e Giulie. Più di milleduecento atleti hanno preso parte alle cinque tappe in programma. ProtagonistI assoluti dello show finale di Tarvisio Winter Run sono stati Luca Del Pero ed Elisa Desco. Giacomo Meneghello

Trecento i trailrunners “invernali” al via della prova friulana, andata in scena sotto un sole accecante. Messo in bacheca il sold out di pettorali, il comitato organizzatore ha riscosso l’applauso di tutti i presenti per la qualità del tracciato da 15 chilometri e 780 metri di dislivello positivo. Superato un veloce anello iniziale di cinque chilometri - che è servito a fare subito selezione - gli atleti sono ripassati in zona partenza per poi risalire le pendici del Monte Mangart e toccare i 1380 metri di quota del Rifugio Zacchi.

Giacomo Meneghello

Da qui la tenuta dei ramponcini NORTEC è stata messa alla prova su una discesa molto tecnica che in circa quattro chilometri li ha riportati al traguardo dei Laghi di Fusine. Al via anche un bel gruppo di giovani runners che hanno corso su un percorso ridotto e loro dedicato.

Giacomo Meneghello

Pronti, via ed uno scatenato Daniel Antonioli (Team Nortec-Scarpa) ha operato il primo strappo, sgranando il gruppo di testa. Quando le pendenze hanno cominciato a farsi sentire, Sergio Bonaldi ha provato a sfiancare il favorito dei pronostici Luca Del Pero (Team Nortec-Scarpa). Quest’ultimo ha però stretto i denti per poi mettere la freccia nell’ultimo tratto di salita e spingendo a tutta in discesa. Classifica alla mano Del Pero ha chiuso in un’ora, 3 minuti e 26 secondi, con un vantaggio di 34 secondi su Sergio Bonaldi (Pegarun). T

Giacomo Meneghello

Terza piazza e ultimo gradino del podio per Claudio Muller (Team Nortec), che ha perso per tre soli secondi la volata finale per lapiaza d’onore con Bonaldi. Completano la top ten di giornata Giulio Simonetti, Emanuele Manzi, Dennis Brunod, Daniel Antonioli, Marco De Gasperi, Silvio Wieltschning e Francesco Lorenzi.

Giacomo Meneghello

Al femminile, netto successo di Elisa Desco nel finish time di un’ora, 17 minuti ed 8 secondi. La campionessa del Team Nortec-Scarpa (28esima della classifica assoluta) si è imposta con un vantaggio di tre minuti e 20 secondi sull’emergente Gaia Bertolini (Team Hoka-Karpos). Completa il podio di giornata Elisa Compagnoni (Team Scarpa), al traguardo in un’ora, 22 minuti e 39 secondi. Bene anche Alessandra Olivi e Alice Testini, a chiudere la top five.

Per quanto riguarda il Campionato Nazionale Csen di specialità - assegnato in combinata con la prova di Misurina - a primeggiare sono stati Luca Del Pero e Gaia Bertolini.