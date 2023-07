MAGA Skymarathon, collezione di vette e di creste per veri corridori del cielo

SKYRUNNING

La classica orobica assegna all'inizio di settembre lo scudetto tricolore FISky nella specialità Skymarathon

© Francesco Bergamaschi Iscrizioni aperte per MAGA 2023, in programma come sempre la prima domenica di settembre. In occasione della sua quindicesima edizione, la skymarathon orobica disegnata sui crinali che uniscono Menna, Arera, Grem e Alben (montagne le cui iniziali formano l’acronimo MAGA) sarà prova unica di Campionato Italiano FISky (Federazione Italiana Skyrunning) di specialità. A decretare i campioni nazionali 2023 saranno - domenica 3 settembre - gli spettacolari e impegnativi 39 chilometri (per 3000 metri di dislivello positivo) che già in passato sono stati banco di prova di epiche sfide. A livello organizzativo infatti, per lo staff del presidente Elio Carrara si tratta dell’ennesimo attestato di stima da parte della federazione dopo la scommessa vinta nel 2019, quando la skymarathon dell’evento MAGA assegnò le medaglie dei campionati europei.

© Francesco Bergamaschi

Come da programma, nell’ottica di offrire un evento che sia il più possibile inclusivo e aperto anche a corridori del cielo meno allenati (oltre che a quelli più giovani), sono confermatissime sia la Skyrace da 24 chilometri (1400 metri D+), anch'essa in programma domenica 3 settembre che la Mini MAGA riservata ai “campioni di domani” che… gioca invece d’anticipo di un mese abbondante a si svolge domenica 30 luglio. Il comitato organizzatore sta inoltre lavorando per una partnership locale con la Scalata dello Zucco. I dettagli della combinata e relativi premi saranno svelati a brevissimo.

© Francesco Bergamaschi

Per quanto riguarda il recente passato, erano stati i campioni local Sergio Bonaldi e Daniela Rota ad imporsi dodici mesi fa nella prova-clou. L'aquila del team Pegarun aveva fatto la differenza tra gli uomini, precedendo sulla linea del traguardo due avversari altrettanto esperti come Luca Carrara e Danilo Brambilla.

© Francesco Bergamaschi

Passata la scorsa primavera dal Team La Sportiva al Team Scott, Daniela era riuscita addirittura a farsi strada nella top ten assoluta (nona), per poi guardare dall'alto in basso sul podio-donne Paola Gelpi e Carolina Tiraboschi.

© Francesco Bergamaschi

A primeggiare nella Skyrace erano stati invece Marco Zanga di ASD Pegarun e Helene Papetti di Atletica Valle Brembana (35esima del ranking). Secondo e terzo gradino del podio per l'altra "aquila" giallorossa Pegarun Paolo Poli e per Mauro Balzi (GS Orobie) tra gli uomini, per Ivonne Buzzoni (Carvico Skyrunning) e Sara Taiocchi (ASICS FronteRunners) tra le donne.

© Francesco Bergamaschi

Per il programma completo di MAGA 2023, gli orari e tutte le informazioni utili per correre e assistere come accompagnatori e pubblico è possibile visitare il portale della manifestazione: www.magaskymarathon.it

Per iscrizioni www.picosport.net