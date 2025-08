Perplessità e riscatto: Hamilton, l'ora più buia nel giorno più "rosso"

Non è ancora il caso di gettare la spugna, ci mancherebbe altro. Il contesto ambientale e la circostanza hanno aperto una falla nelle certezze (ormai lontane) di sir Lewis ma non si arriva dove è arrivato lui se non si mettono prima nel conto passaggi complicati. Ogni fallimento racchiude una promessa di riscatto: Hamilton ce l'ha pure tatuato addosso. Il Gran Premio d'Ungheria è da un certo punto di vista un'arma a doppio taglio ma la voglia di riscatto è tanta e potrebbe fare la differenza. C'è pure un precedente significativo, beneaugurante e... remoto: nel 1989 a Budapest Nigel Mansell, inglese come lui, al volante della Rossa come lui, prese il via del GP d'Inghilterra dalla dodicesima casella della griglia di partenza come... Lewis e tagliò per primo il traguardo. In tempi di "vacche magre" ci si aggrappa a tutto. Anche un endorsement pubblico da parte del presidente Ferrari John Elkann - magari tra poco più di un mese nell cornice del Gran Premio d'Italia a Monza - potrebbe fare la differenza e - soprattutto - indicare una rotta.