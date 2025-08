Automobilismo: Dallara e Faggioli protagonisti alla 60-a Rieti-Terminillo

La 60^ Rieti Terminillo Lenergia si arricchisce della presenza ufficiale del brand Dallara che con la collaborazione di Simone Faggioli sarà protagonista del Set The Time 2025. L'esclusiva iniziativa arricchisce il quinto appuntamento di Campionato Italiano Supersalita ed è stata presentata nella Sala Mostre della Fondazione Varrone. A fare gli onori di casa in un sala gremita da stampa ed autorità, è stato l'avv. Alessandro de Sanctis, Presidente dell'Automobile Club Rieti, l'Ente a cui fa capo lo staff organizzatore ed erano presenti tra gli altri il vice Presidente Daniele Rossi ed il consigliere Luigi Cari, entrambi entusiasti promotori e sostenitori del Set the Time. Ha portato il saluto e la concreta presenza della città l'avv. Chiara Mestichelli, Vice Sindaco di Rieti. "La presenza del marchio Dallara è un'occasione straordinaria che si è concretizzata per via del leggendario tracciato della Rieti Terminillo e le sue caratteristiche tecniche uniche - le parole di Alessandro de Sanctis - ancora un volta ci avvaliamo della preziosa collaborazione di Simone Faggioli. Siamo all'inizio del fine settimana decisivo per la 60^ edizione della nostra competizione che esalta sempre la perfetta simbiosi con il territorio, come dimostra la partecipazione della città d ogni iniziativa legata all'evento sportivo. E' un piacere porgere il benvenuto al pubblico, ai piloti, ai team ed a tutti gli addetti ai lavori".