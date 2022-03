Luigi Pomoni e Sveva Della Pedrina firmano un Madesimo Winter Trail dalle atmosfere ecisamente primaverili  

WINTER TRAIL

L’atleta dei Falchi di Lecco e la giovanissima speranza “local” brillano nella prova d’apertura del circuito offroad madesimino.

di

Stefano Gatti

Sole accecante, temperature primaverili e pochissima neve lungo l’itinerario: Madesimo Winter Trail di nome ma non di fatto, circostanza che - invece di facilitare il compito agli atleti - ha reso la loro performance ancora più impegnativa. Prova veloce e quasi interamente corribile, con rampe secche e seguite da discese adrenaliniche. Nel mezzo, ma soprattutto nel finale, allunghi pianeggianti "responsabili" di una buona fetta del risultato finale: il premanese Luigi Pomoni (ASD Falchi Lecco) e la giovanissima Sveva Della Pedrina (Gruppo Podistico Valchiavenna) si aggiudicano così il successo nella prima tappa di Madesimo Trail, il nuovo circuito di corsa offroad ideato dal Consorzio Turistico di Madesimo e organizzato da SSD Andromeda Sport. Madesimo Trail

Pomoni e Della Pedrina si sono imposti sui centocinquanta atleti al via dal centro di Madesimo, località di sport invernali della Valle Spluga a 1394 metri di quota. Il portacolori della storica società lecchese e la campionessa “local” (viene dalla vicina Campodolcino) hanno fatto la differenza lungo l’itinerario da nove chilometri e trecento metri di dislivello positivo. Pomoni ha chiuso la sua fatica vincente in 37 minuti e 16 secondi. Da parte sua, Della Pedrina si è imposta in 44 minuti e 44 secondi.

Luigi Pomoni

“Sono molto contento del risultato. La mia specialità sono le lunghe distanze, quindi un tracciato così veloce mi ha messo alla prova. Nonostante l’assenza di neve, location e panorami davvero bellissimi”.

Sveva Della Pedrina

“Vengo dallo sci ma da cinque anni ho scoperto una forte passione per la corsa, nei diecimila su strada ma soprattutto nelle lunghe distanze trail e vertical. Competizione faticosa ma molto bella. Scollinando sugli Andossi… le gambe si sono fatte sentire! Spero di poter tornare l’ultimo weekend di giugno per le altre due tappe del circuito, compatibilmente con gli esami di maturità”.

Madesimo Trail

Erik Panatti e Michele Penone hanno portato sul podio maschile i colori di due società chiavennasche: il Team KV Lagunc e il GP Santi. Panatti si è aggiudicato il secondo gradino con un ritardo di soli quattordici secondi dal vincitore. Terzo posto nel finish time di 40 minuti e 12 secondi per Penone. A fare compagnia a Della Pedrina sul podio femminile sono salite Elisa Adorni e la madesimina Jessica Sciaini (Team KV Lagunc), staccate rispettivamente di un minuto e quattro secondi e di due minuti e 57 secondi.

Madesimo Trail

Al via dal centro di Madesimo (una delle quattro frazioni che formano il comune omonimo), il percorso ha superato buona parte dei trecento metri di salita in programma già nei primi chilometri, lungo la dorsale degli Andossi, splendido balcone naturale con vista sulla vallata e sulle sue cime più imponenti: Pizzo Tambò, Pizzo Ferrè, Pizzo Quadro e Pizzi dei Piani. Nella seconda parte di gara, superato il punto di intersezione del doppio anello “a otto imperfetto”, prevalevano invece le discese da percorrere “a tutta” ed un finale quasi completamente pianeggiante, ai piedi del Pizzo Spadolazzo, con scorci panoramici verso l’incantevole altopiano di Motta e le piste da sci, che ha definito le posizioni finali sul traguardo di Via Carducci.

Madesimo Trail

Archiviata la sua prima ed unica prova "diversamente" invernale…, il circuito riprenderà e culminerà alla fine di giugno con due prove in rapida sequenza nello stesso weekend ma dalle caratteristiche diametralmente opposte: sabato 25 giugno è in calendario il Vertical Madesimo-Lago D’Emet Memorial Silvio Gianera: una adrenalinica “rampa” da tre chilometri di sviluppo e 500 metri D+ sul sentiero C6, con partenza dal fondovalle in località Macolini (1692 metri slm) e finish line ai 2196 metri di quota del Rifugio Bertacchi, in prossimità del Lago Emet. Domenica 26 giugno sarà la volta di Madesimo Summer Trail, strutturato su due diverse distanze. La prova Short (nove chilometri, 450 metri D+) salirà sugli Andossi, attraversando l’omonimo altopiano e passando vicino alla Chiesetta di San Rocco fino a quota 1930. Il rientro in paese avverrà lungo la discesa del Giardino Alpino Valcava.

Madesimo Trail

Tracciato analogo per il tratto iniziale (cinque chilometri) della prova Long (21 chilometri e 890 metri D+), che si svolgerà sull’altopiano degli Andossi fino a Stuetta, correndo sul perimetro della diga del lago di Montespluga. Al ritorno si costeggerà il lago Andossi (o delle Anatre) a quota 2060, per poi ricongiungersi al percorso della prova più breve. Vale la pena ricordare che la 21K è qualificante all’UTMB® World Series (categoria 20 chilometri) ed assegna un punto ITRA (International Trail Running Association). Le iscrizioni sono già aperte sulla pagina web del circuito: www.madesimotrail.it