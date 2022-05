Luca Ronchi ed Elena Platini vincono la Due Comuni del Trail del Mottarone  

TRAILRUNNING

Nella veloce Mottyno Run Mottarone si impongono Ennio Frassetti e Paola Varano.

Resterà negli annali l’edizione 2022 di Vibram Trail Mottarone: quasi novecento gli atleti iscritti, oltre ottocento quelli che hanno effettivamente preso il via delle cinque prove (su tre diverse distanze) in programma nella due giorni di gare a tutto trail, sulla sponda occidentale del Lago Maggiore, tra i due “poli” di Stresa e della montagna da 1492 metri che dà il nome all’evento. Sui gradini del podio e nei quartieri alti delle classifiche alcuni dei migliori interpreti della corsa sui sentieri a livello nazionale e non solo. Vibram Trail del Mottarone

Davvero ricca di emozioni la giornata di sabato 7 maggio, animata da quattro delle cinque gare del programma: Vibram Max…i Trail Mottarone (90 chilometri e 5100 metri D+), Vibram Relay Trail Mottarone 45K (3000 metri D+)+45K (2100 m D+), Vibram Mottyno Run Mottarone da 12 chilometri(300 metri D+) ed infine - con il medesimo menu di quest’ultimo, la novità “Lollo” Dog Trail Run.

Vibram Trail del Mottarone

Nella gara lunga vittoria per un grandissimo Giulio Ornati, che è sempre stato in testa ed ha chiuso la sua prova vincente con il tempo di otto ore, 45 minuti e 51 secondi. Non è però stata una passeggiata per il portacolori di Sport Project VCO, che ha dovuto contenere il ritorno di un Carlo Salvetti (Elle Erre ASD Erock Team Scarpa) poco disposto ad alzare bandiera bianca, mentre sul terzo gradino del podio è salito Giuseppe Matteo Breda (Atletica Gavirate).

Vibram Trail del Mottarone

Nella prova femminile, straordinaria performance di Giulia Saggin (Freisian Team) che, con il finish time di dieci ore, 11 minuti e 54 secondi, ha preceduto Valentina Michielli (Assindustria Sport-WLF Team Sport ASD-Team Raidlight) e l’intramontabile Lisa Borzani (Bergamo Stars Atletica). A dare l’idea del tasso qualitativo della starting list femminile ricordiamo il quarto posto di Francesca Canepa ed il quinto di Denise Zimmermann.

Vibram Trail del Mottarone

La prova delle staffette ha visto la vittoria in campo maschile del team Mottarunners (Simone Esposito e Paolo Dellavesa) davanti a ASD Performance Running (Stefano Cerlini e Camillo Enzio) ed a Vagreusen (Gilbert Borney e Marco Bethaz). Nelle staffette miste successo per Team Vibram G&N (Gediminas Grinius e Natalia Mastrota) davanti a Pino Mugo (Silvia Guenzani e Diego Mereu) e a The Writers (il team formato da Guendalina Sibona e Luca Dalmasso). Nelle staffette femminili dominio di Bürsch Girls (Agnese Valz Gen e Susan Ostano) davanti a Le Eliante (Antea Pellegrino ed Elisa Giordano) ed a Ostorozhno_Physic (Elena Medvedeva e Anastasiia Skobelkina). I vincitori della 90K e quelli delle staffette 45+45 hanno conquistato anche il titolo di Campione Italiano IUTA (Italian Ultramarathon and Trail Association).

Vibram Trail del Mottarone

Nella prova da 12 chilometri (Vibram Mottyno Run Mottarone) vittoria dell’inossidabile Ennio Frassetti (Sport Project VCO) in 47 minuti e 42 secondi. Seconda posizione per il portacolori di ASD Caddese Bourama Coulibaly, terzo posto per Francesco Guglielmetti (Fulgor Prato Sesia). In campo femminile Paola Varano (ASD Bognanco) ha fatto - in 54 minuti e 33 secondi - il bis del suo successo di dodici mesi fa. Al secondo e terzo posto rispettivamente Benedetta Broggi (Raschiani Triathlon Pavese) e Stefania Termignoni (Sport Project VCO). La Lollo Dog Run è stata vinta da Silvio Bellone (I Triceratopi) e Debora Vecchione (Sport Project VCO).

Vibram Trail del Mottarone

Dalla scorpacciata di prove del sabato alla gettonatissima Vibram 2 Comuni Trail Mottarone che - nella giornata di domenica 8 maggio - ha perso il testimone dalle gare del sabato ed ha condotto in porto l’edizione 2022 dell’evento. Ben 343 gli atleti partiti dal lungolago di Baveno (pochi chilometri a nord di Stresa lungo la costa occidentale del Verbano per percorrere i 30 chilometri e superare i 2200 metri di dislivello positivo per fare ritorno alla base operativa di Stresa.

Vibram Trail del Mottarone

In campo maschile la vittoria non è sfuggita ad uno dei favoriti della vigilia, vale a dire Luca Ronchi, al traguardo nel finish time di due ore, 40 minuti e 57 secondi. Profondo conoscitore dei sentieri del Mottarone (la “sua” montagna), l’ex biker di Sport Project VCO ha preceduto l’inglese Robert Grant Britton (ASD Climb Runners) ed il portacolori dell’ASD Team Marguareis Fabio Cavallo. Al comando sin dal via, Ronchi ha fatto selezione nella prima parte di gara - la più difficile - gestendo poi il vantaggio nella sezione finale del percorso. I due francesi Sebastien Garnier e Clémant Mugnier hanno completato la top five.

Vibram Trail del Mottarone

In campo femminile Elena Platini (Luciani Sport Team) ha tagliato per prima il traguardo dopo tre ore, 30 minuti ed un secondo, precedendo Martina Gioco (Runners Valbossa Azzate) e Chiara Regis. Come nella prova maschile, anche tra le ragazze la top five ha confermato il carattere internazionale dell’evento: quarto posto per la britannica Natalie Francesca White, quinto per la tedesca Franziska Schneider.