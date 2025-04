Linzone Trail da doppio circuito: Zambelli e Pallini vincono la prova lunga

Era tutt'altro che scontato ma in fondo non poteva essere diversamente: la seconda edizione del Linzone Trail di Palazzago (in provincia di Bergamo) ha replicato i numeri e il successo dello scorso anno con 450 atleti ai nastri di partenza, suddivisi sui due tracciati da 16 e 29 chilometri. Sentieri perfettamente balisati e ripuliti per l’occasione dai volontari dell’organizzazione e da Fly-Up Sport del cui calendario il Linzone era il secondo appuntamento stagionale. Quella che alcuni è stata una delle prime gara di stagione, per altri è stata invece una tappa un po' più avanzata del proprio programma, visto che Linzone Trail ha rappresentato la chiusura del mini circuito invernale (con sfuoramento primaverile!) delle 4 Croci. Le condizioni meteo decisamente ideali per correre hanno propiziato la caccia ai nuovi record maschili e femminili su entrambe le distanze, andata a buon fine in tre casi su quattro.