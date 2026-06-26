Lavaredo Ultra Trail by UTMB: vittoria con record per Pattis nella 50K
Tra le donne la spagnola Malen Osa Ansa si impone al debutot sulle Dolomitidi Stefano Gatti
© La Sportiva Lavaredo Ultra Trail by UTMB Press Office
È Daniel Pattis il grande protagonista della Lavaredo 50K by UTMB. L'atleta dei Brooks Trail Runners firma una prestazione straordinaria e riscrive il record della gara tagliando il traguardo di Corso Italia con un tempo di poco meno di un minuto (51 secondi) inferiore al muro delle quattro ore di gara, al capolinea per lui vittorioso di una sfida spettacolare con Nadir Maguet che ha infiammato la prima parte di gara.
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Partiti insieme alle otto del mattino di venerdì 26 luglio da Cortina d'Ampezzo, l'altoatesino Pattis e il valdostano Maguet hanno imposto fin da subito un ritmo altissimo, restando fianco a fianco fino a Passo Giau. Da lì la gara (2600 metri di dislivello positivo) ha cambiato volto: complice qualche difficoltà del "Mago" targato La Sportiva, Pattis ha progressivamente aumentato il vantaggio, trasformando gli ultimi chilometri in una cavalcata solitaria verso il traguardo e verso il nuovo primato della 50K. Secondo gradino del podio per Maguet con un ritardo di cinque minuti e 51 secondi. La Sportiva anche sul gradino più basso del podio stesso grazie al terzo posto di Lorenzo Rota Martir che chiude l'anello in quattro ore, 13 minuti e 20 secondi.
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In gara donne la spagnola Malen Osa Ansa (Team Salomon) vince al debutto sulle Dolomiti di Cortina, conquistando la vittoria in quattro ore, 46 minuti e 23 secondi, prevalendo sulla connazionale Patricia Pineda Cornejo (La Sportiva) al termine di una sfida combattutissima. Le due ragazze sono rimaste praticamente appaiate fino al Rifugio Croda da Lago Mortisa dove, lungo la discesa verso Cortina, Malen Osa Ansa ha trovato l'allungo decisivo che le ha permesso di presentarsi da sola sul traguardo di Corso Italia per mettere al sicuro la vittoria e la quattordicesima posizione della classifica assoluta. Pineda Cornejo chiude seconda a tre minuti e tre secondi dalla vincitrice. Gradino finale del podio per la slovacca Silvia Schwaiger (Salomon Running Team) con il tempo finale di cinque ore, un minuto e 28 secondi.
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Ad inaugurare il... lunghissimo weekend LUT (cinque gare nell'arco di cinque giorni) erano state le due prove più brevi (e per questo più "intense"): la 10K e la 20K. Quest'ultima ha di nuovo incoronato i protagonisti della passata edizione. Andrea Rostan e Anna Hofer hanno infatti confermato infatti il loro dominio sulla distanza più tecnica del programma, regalando un bis che vale la conferma ai vertici del trailrunning internazionale. In campo maschile è ancora Andrea Rostan (Team La Sportiva) a mettere tutti d'accordo. Il piemontese prende il comando fin dalle prime battute e conduce una gara impeccabile, senza mai lasciare spazio agli avversari.
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Sul traguardo di Corso Italia ferma il cronometro nel tempo di un'ora, 32 minuti e 59 secondi 1:32:59, prevalendo per cinque minuti e nove secondi sul compagno di squadra Isacco Costa, autore di una prova in rimonta dopo aver provato a restare in scia del vincitore nelle prime fasi di gara. A completare un podio interamente firmato La Sportiva è Luca Pescollderungg, terzo a trenta soli secondi da Costa. Per il team del brand di Ziano di Fiemme è poi poker con il quarto posto di Stefano Gardener.
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Anche la gara femminile ripete il finale dell'edizione 2025. Anna Hofer (Team SCARPA) impone fin dall'inizio il suo ritmo e corre in solitaria verso il traguardo, chiudendo la missione vittoria in un'ora, 51 minuti e 55 secondi, conquistando la seconda vittoria consecutiva nella 20K di Cortina. Per Anna la soddisfazione della top ten della classifica assoluta, agganciata appunto con il decimo posto della generale. Secondo gradino del podio con un ritardo di tre minuti per la slovena Klara Velepec, mentre sul terzo si accomoda la britannica Sonia Samuels (Sale Harriers Manchester), che conclude la sua prova in un'ora, 56 minuti e 42 secondi.
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La diciannovesima edizione della LUT era iniziata nella serata di mercoledì 24 giugno con la velocissima 10K, partita al tramonto da Corso Italia. Tra gli uomini vittoria di Samuel Demetz (Team Salomon), vincitore in trentanove minuti e altrettanti secondi. Con lui sul podio nell'ordine Federico Vecellio Patis (US Tre Cime Auronzo) e l'austriaco Barnaby Sellers (TS Innsbruck). In gara donne podio alto per Camilla Martignon (Gruppo Marciatori Calalzo) in 50 minuti e 53 secondi (trentacinquesima della classifica assoluta). Secondo e terzo posto per due atlete del Paraguay: Rocio Nathaliz Gonzalez e Randy Martinez, entrambe portacolori del team Cetenth Training. Da sottolineare - tornando agli uomini - la presenza di Demetz giovedì 25 al via della distanza doppia, da lui portata a termine nella top ten (ottavo).
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La Sportiva Lavaredo Ultra Trail by UTMB
Nata nel 2007, la Sportiva Lavaredo Ultra Trail by UTMB®rappresenta il sogno di ogni trail runner. Si svolge in uno degli scenari di maggior suggestione delle Dolomiti Patrimonio dell'Umanità Unesco, quello di Cortina d'Ampezzo, sede di partenza e arrivo di quattro dei cinque eventi che danno vita alla manifestazione, il più importante dei quali è la Lavaredo 120K, con i suoi 120 chilometri di sviluppo e 5.800 metri di dislivello positivo. La 80 km, invece, parte da una località diversa ogni edizione, con arrivo sempre a Cortina d’Ampezzo. Approfondimento: lavaredo.utmb.world
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UTMB World Series
UTMB World Series è il circuito di trail running più importante al mondo che unisce i top runner della specialità agli amatori nei massimi eventi internazionali che si svolgono nelle località più iconiche. Abbinando la passione per la montagna alla sostenibilità ambientale, UTMB® World Series offre a tutti gli appassionati di trail running la possibilità di vivere l'esperienza UTMB® in tutto il mondo, con eventi che si svolgono tra Asia, Oceania, Europa e Americhe. È l'unico mezzo con il quale i runner possono ambire a un posto per l'UTMB® Mont-Blanc – Francia – l'evento finale di UTMB® World Series. Approfondimento qui: www.utmb.world
IRONMAN Group
IRONMAN Group è una società di promozione di eventi sportivi che propone un'ampia gamma di proposte di altissimo livello: dal triathlon (IRONMAN® Triathlon Series, IRONMAN® 70.3 Triathlon Series, IRONMAN® Virtual Racing Series, 5150 Triathlon Series, Rock ‘n’ Roll Running Series, Rock ‘n’ Roll Virtual Running Series, IRONKIDS, World Triathlon Championship Series) al podismo (Singapore Marathon, The Sun-Herald City2Surf, gli eventi delle UTMB World Series), dal ciclismo (Absa Cape Epic) ad altri eventi multisport.The IRONMAN Group è la più importante organizzazione di eventi sportivi di massa al mondo, con centinaia di manifestazioni che si svolgono in 55 paesi. Approfondimento qui: www.ironman.com