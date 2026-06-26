Lavaredo Ultra Trail by UTMB: vittoria con record per Pattis nella 50K

Ad inaugurare il... lunghissimo weekend LUT (cinque gare nell'arco di cinque giorni) erano state le due prove più brevi (e per questo più "intense"): la 10K e la 20K. Quest'ultima ha di nuovo incoronato i protagonisti della passata edizione. Andrea Rostan e Anna Hofer hanno infatti confermato infatti il loro dominio sulla distanza più tecnica del programma, regalando un bis che vale la conferma ai vertici del trailrunning internazionale. In campo maschile è ancora Andrea Rostan (Team La Sportiva) a mettere tutti d'accordo. Il piemontese prende il comando fin dalle prime battute e conduce una gara impeccabile, senza mai lasciare spazio agli avversari.