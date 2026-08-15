Inter, prove di Monza con il Betis: la probabile formazione di Chivu

15 Ago 2026 - 12:38
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Cristian Chivu in conferenza © inter.it

Cristian Chivu in conferenza © inter.it

L'Inter di Chivu alle prove generali. Manca una settimana circa all'esordio contro il Monza e il tecnico romeno, dopo un buon precampionato, cerca le ultime risposte in vista della prima giornata di A. Per questo la formazione che stasera scenderà in campo a Bari alle 19.30 contro il Betis, probabilmente, non differirà molto dall'undici con cui i nerazzurri si presenteranno all'apertura del campionato.

INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Bonny, Esposito. All. Chivu

REAL BETIS (4-3-3): Valles; Bellerin, Bartra, Natan, Garcia; Facundo, Fornals, Isco; Antony, Riquelme, Deossa. All. Pellegrini

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