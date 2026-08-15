La Roma non molla Mora, l'avvocato: "Al Porto è la terza scelta, vuole giocare"

15 Ago 2026 - 12:37
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© italyphotopress

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Continua la telenovela Roma-Rodrigo Mora. La trattativa per arrivare al classe 2007 del Porto dopo un avvio sprint si è arenata: le parti non trovano l'intesa definitiva sulla formula per lasciar partire il trequartista portoghese. Il giocatore però vorrebbe cambiare aria, anche perché sente di avere le porte chiuse con Farioli. Questo il senso della dichiarazioni rilasciate dal suo avvocato: "Rodrigo Mora non rientra nelle idee dell'allenatore e questo rappresenta un problema, soprattutto per un ragazzo di 18 o 19 anni ancora in fase di crescita, per il quale il calcio non è soltanto una professione, ma anche la sua vita e la sua gioia. Il Rodrigo che ho visto in questi giorni è una persona triste. Vuole lottare, ma vuole anche giocare. Ha capito chiaramente di essere diventato la terza scelta".

Secondo quanto rivelato dall'entourage del portoghese, difficile però che il giocatore possa forzare la mano per arrivare alla rottura con il club: "Rodrigo non farà mai nulla contro il Porto. Ama troppo questa società e si sente amato dalla società. Ho conosciuto anche i suoi genitori, persone eccellenti e con un’educazione incredibile. Mi hanno raccontato di un ragazzo estroverso, divertente e scherzoso, ma io non l’ho conosciuto così. Questo significa che sta soffrendo"

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