Lavaredo Ultra Trail 2024, Honnold e Caldwell guest stars a Cortina

Le due stelle mondiali dell'arrampicata in gara su due diverse distanze del classico appuntamento ampezzano di fine giugno

© The Adventure Bakery Tutti pazzi per la LUT! Il richiamo di La Sportiva Lavaredo Ultra Trail by UTMB® ha attraversato l’Oceano Atlantico ed è arrivato fino agli Stati Uniti, risuonando potente a convincente alle orecchie di due leggende mondiali dell’arrampicata, in grado di rubare la scena ai toprunners più forti e conosciuti. Stiamo parlando di Alex Honnold e Tommy Caldwell. Ad estate iniziata, i due climbers statunitensi faranno all’inverso il percorso… del richiamo stesso per correre a Cortina d’Ampezzo su due distanze diverse - la 50KM per Honnold e la 10KM per Caldwell - nel lungo weekend di LUT 2024 che tra mercoledì 26 e domenica 30 giugno ospita un bouquet di proposte sportive che (oltre alle due distanze di cui sopra) include la prova-clou da 120 chilometri, la 80KM al via quest’anno dall’Alta Badia, e la 20KM d’ingresso.

Con i suoi percorsi di gara che si perdono tra le Dolomiti, La Sportiva Lavaredo Ultra Trail by UTMB® è una delle competizioni di corsa in montagna più prestigiose al mondo e attira un numero sempre in crescita di trailrunners dall’intero pianeta. Il numero totale di atleti al via ammonta quest’anno a seimila, frutto di una selezione tra un numero di preiscritti più che doppio: 14.300! LUT si conferma il più importante appuntamento della stagione estiva. Il sold out dell’evento ha un riflesso diretto sull’offerta turistica del territorio interessato, facendo registrare il tutto esaurito nelle strutture ricettive di Cortina d’Ampezzo ma anche in quelle della Valle del Boite e della Val d'Ansiei, fino alla Val Pusteria.

Tra le migliaia di atleti che anche quest’anno attraverseranno alcuni dei luoghi simbolo del territorio - come il Lago di Misurina, il Sorapis, il Cristallo, le Tre Cime di Lavaredo, le Cinque Torri e Passo Giau, e ancora, l’Alta Badia - ci saranno come detto due personaggi che alla montagna sono nel vero senso della parola legati, anzi “aggrappati” alla roccia, e che si sono lasciati affascinare dai percorsi e dai panorami di questa gara e saranno al via per sfidare loro stessi e le Dolomiti, questa volta però a passo di corsa: Alex Honnold e Tommy Caldwell, entrambi testimonial La Sportiva.

Abituato al brivido, celebre per le sue scalate in solitaria premiate anche con un Oscar - assegnato a "Free Solo", il popolarissimo documentario sulla sua straordinaria impresa su El Capitan, nel Parco Nazionale di Yosemite - Alex Honnold ha già da qualche anno scoperto la corsa in natura: una nuova passione e una nuova sfida con sé stesso che mette alla prova la resistenza. Honnold questa volta dovrà stare con i piedi ben saldi per terra per affrontare i cinquanta chilometri di sviluppo e i 2600 metri di dislivello della Lavaredo 50K: una combinazione di sentieri tecnici, ripide salite e discese attraverso alcuni dei paesaggi più spettacolari delle Dolomiti.

E in questa sua nuova impresa, Honnold non poteva non coinvolgere il suo compagno di record e scorribande in parete Tommy Caldwell, con il quale lo scorso settembre ha chiuso un’avventura epica in Alaska: due mesi in bicicletta o con mezzi non motorizzati per promuovere le avventure sostenibili. Durante il viaggio, i due hanno scalato alcune vette e hanno registrato un nuovo primato: la salita in giornata della Diablo Traverse (5.10 A2), la traversata completa dello skyline del massiccio del Devil’s Thumb. Caldwell è anche l’autore di una delle imprese memorabili nella storia dell’arrampicata: nel 2015 ha liberato la big wall più famosa e difficile al mondo - la Dawn Wall - insieme a Kevin Jorgeson: una lunga storia di preparazione e sfide che Tommy ha raccontato in una delle puntate del podcast firmato La Sportiva Climbing Sparkling Moments. La velocità è il marchio di fabbrica di Caldwell nelle salite in verticale, vedremo se saprà ripetersi anche in modalità orizzontale!

Partecipare a una gara come La Sportiva Lavaredo Ultra Trail by UTMB® richiede una preparazione meticolosa che preveda una combinazione di corsa su sentieri, esercizi di forza e resistenza, oltre a tecniche di respirazione e recupero. Cruciale è anche la strategia di gara. Gestire l'energia, l'alimentazione e l'idratazione lungo il percorso può fare la differenza tra tagliare il traguardo e abbandonare la competizione.

Non è solo competizione, ma anche un evento che celebra la bellezza naturale delle Dolomiti e la passione per la corsa in montagna. E soprattutto promuove il rispetto per la natura, messaggio che da anni Honnold e Caldwell portano avanti insieme con progetti focalizzati sulla tutela dell’ambiente. La Sportiva Lavaredo Ultra Trail by UTMB® insomma alza ulteriormente l'asticella delle emozioni e del livello della competizione grazie alla presenza di atleti eccezionali e campionissimi della specialità, ma sarà ancora una volta una celebrazione dello spirito umano e della connessione con la natura. A confermare l'importanza dell'evento, anche quest’anno non mancherà il supporto di molte aziende legate strettamente al territorio: in primis il title sponsor La Sportiva, ma anche la Cooperativa di Cortina, GVM Ospedale di Cortina, Fabbrica di Pedavena e Acqua San Benedetto.

Nata nel 2007, la Sportiva Lavaredo Ultra Trail by UTMB® rappresenta il sogno di ogni trailrunner. Si svolge in uno degli scenari di maggior suggestione delle Dolomiti Patrimonio dell'Umanità Unesco, quello di Cortina d'Ampezzo, sede di partenza e arrivo di tutti e quattro gli eventi che danno vita alla manifestazione, il più importante dei quali è la Lavaredo 120K, con i suoi 120 chilometri di sviluppo e 5.800 metri di dislivello positivo.

UTMB® World Series è il circuito di trail running più importante al mondo che unisce i top runner della specialità agli amatori nei massimi eventi internazionali che si svolgono nelle località più iconiche. Abbinando la passione per la montagna alla sostenibilità ambientale, UTMB® World Series offre a tutti gli appassionati di trail running la possibilità di vivere l'esperienza UTMB® in tutto il mondo, con eventi che si svolgono tra Asia, Oceania, Europa e Americhe. È l'unico mezzo con il quale i runner possono ambire a un posto per l'UTMB® Mont-Blanc – Francia – l'evento finale di UTMB® World Series.

IRONMAN Group è una società di promozione di eventi sportivi che propone un'ampia gamma di proposte di altissimo livello: dal triathlon (IRONMAN® Triathlon Series, IRONMAN® 70.3® Triathlon Series, IRONMAN® Virtual Racing™ Series, 5150™ Triathlon Series, Rock ‘n’ Roll® Running Series, Rock ‘n’ Roll Virtual Running™ Series, IRONKIDS®, World Triathlon Championship Series) al podismo (Singapore Marathon™, The Sun-Herald City2Surf®, gli eventi delle UTMB® World Series), dal ciclismo (Absa Cape Epic®) ad altri eventi multisport. The IRONMAN Group è la più importante organizzazione di eventi sportivi di massa al mondo, con centinaia di manifestazioni che si svolgono in 55 Paesi.

