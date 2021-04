La Thuile si fa in tre per accontentare la fame di sentieri dei trailrunners: appuntamento a fine luglio!

TRAILRUNNING

Due distanze trail ed una vertical nel menu della prova di corsa sui sentieri in programma il quarto weekend di luglio nel Vallone di La Thuile.

di

STEFANO GATTI

A poco meno di cento giorni dalla data di svolgimento della manifestazione, gli organizzatori di La Thuile Trail (inevitabilmente cancellato nel 2020 dalla pandemia) confermano il “via libera” alla quinta edizione dell'evento, in programma nel weekend del 24 e 25 luglio 2021. Due emozionanti giorni di trail running con tre gare su tre diverse distanze: 25 e 60 chilometri al sabato, la prova Vertical per il gran finale della domenica.

I percorsi si dipanano nello straordinario contesto alpino di La Thuile, dentro una natura bella e selvaggia, energia pura per gli atleti pronti a mettersi alla prova. La sicurezza e la tutela della salute di concorrenti, volontari e coordinatori sono naturalmente una priorità assoluta per gli organizzatori che - grazie al contesto naturale ed agli spazi aperti, sono certi di poter offrire un evento di alto livello, garantendo allo stesso tempo il distanziamento e tutto quanto prescritto dalle normative di legge anti-Covid. Pronti ad apportare, se necessario, eventuali modifiche per permettere agli atleti già iscritti di poter gareggiare in sicurezza.

Il trail da 25 chilometri di sviluppo, con dislivello positivo di circa 1500 metri, si correrà sabato 24 luglio 2021 con partenza alle ore otto e 30 dal centro di La Thuile. Il tracciato percorre luoghi panoramici mozzafiato ed importanti siti storici del paese. Gli atleti raggiungeranno il Rifugio Deffeyes tramite la bellissima e panoramica “balconata”. Da qui L’itinerario si avvicinerà (fino a lambirlo) al maestoso ghiacciaio del Rutor, con la sua morena ed i suoi stupendi laghetti. Il percorso successivamente porterà i trailrunners a percorrere il vallone di Bellacomba, proseguire verso i laghi della Tchuielletta e scendere verso il paese passando tra i boschi che d’inverno sono il regno dello sci. Il traguardo è situato in centro al paese in corrispondenza della zona di partenza. Nella quarta ed ultima edizione disputata – nel 2019 – a tagliarlo per primi furono Jacques Chanoine e la francese Anna Thomasson, l’unica ad impedire ai “nostri” di monopolizzare il podio alto due anni fa appunto.

Al via alle sei del mattino di sabato 24 luglio dal centro del paese, la prova ultra da 60 chilometri (3500 metri di dislivello positivo) ricalca nella prima parte del tracciato il percorso panoramico ed ormai collaudato della 25K. I concorrenti passeranno attraverso il traguardo della prova “corta” in paese, dove saranno accolti dal caloroso tifo della popolazione e dei turisti, per poi continuare attraverso il vallone di Youla e proseguire aggirando il Mont Nix. Una lunga diagonale porterà i trailrunners al Colle di Berrio Blanc. Successivamente toccheranno la quota massima dell’itinerario, sfiorando i 2800 metri al Mont Fortin, godranno del panorama al Col Chavanne per poi percorrere tutto l’omonimo vallone lungo il torrente fino alla zona del Ristorante Lo Riondet. Da qui con un ultimo sforzo risaliranno sul sentiero che li porterà nei boschi sotto la funivia per concludere la gara di nuovo in paese. Nell’ultima edizione, la 60K ha visto il successo di Riccardo Borgialli e Chiara Boggio.

​Last but not least, come si dice in questi casi, la “muscolare” prova Vertical che chiude appunto il programma di gare. Il percorso misura poco più di quattro chilometri, con dislivello positivo di 1100 metri circa e si sviluppa lungo la mitica pista di Coppa del Mondo numero 3 Franco Berthod. Il Vertical si svolgerà domenica 25 luglio: la partenza è fissata alle dieci in punto del mattino davanti alla scuola di sci al Planibel. Il percorso prevede l’ascesa sulla pista Berthod appunto e l’arrivo a Chaz Dura (quota 2600 metri), punto panoramico da cui si ha una vista privilegiata del Monte Bianco e si possono ammirare le vette della catena alpina dalla Francia fino al Cervino. Due anni fa il privilegio di arrivare in cima prima di tutti a… godersi lo spettacolo furono Mattia Luboz e Gloriana Pellissier!

La Thuile Trail è da quest’anno anche “Memorial Edo Camardella”, per gli organizzatori un amico che è sfortunatamente mancato troppo presto, il 30 novembre del 2019 sul Monte Bianco, travolto con l’amico Luca Martini da una valanga che si era staccata a Punta Helbronner, cinquecento metri sotto la stazione di arrivo della funivia Skyway. Oltre ad essere un grande atleta (sci fuoripista, running e mountain bike), Edoardo era originario proprio di La Thuile ed è stato ideatore e organizzatore del trail in programma il quarto weekend di luglio.

Il Comitato organizzatore di La Thuile Trail ha fissato il tetto massimo di iscritti a 450 persone: 150 per ogni gara. Le iscrizioni si possono effettuare sul sito www.wedosport.it. Al raggiungimento del numero massimo per ciascuna delle tre prove sarà possibile registrarsi in lista d’attesa, senza dover anticipare alcuna somma. Se la situazione legata alla pandemia di Covid-19 dovesse migliorare nel corso delle prossime settimane, saranno messi a disposizione altri posti. In caso di cancellazione dell'evento causa restrizioni legate alla pandemia Covid-19, sarà garantito l'80% del rimborso della quota d'iscrizione pagata. Sul sito www.lathuiletrail.com e sui canali social lathuiletrail (Instagram, Facebook e Telegram) tutte le informazioni e gli aggiornamenti.