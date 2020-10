Sei per Sei! Successo annunciato per la sesta edizione della... Sei Comuni Presolana Trail  

TRAILRUNNING

STEFANO GATTI

Quasi duecento atleti hanno messo il pettorale alla Sei Comuni Presolana Trail - nella media Val Seriana - presentandosi sotto l'arco di partenza sulla medievale piazza di Fino del Monte. Una grande giornata di sport alla scoperta appunto dei sei borghi all'ombra - appunto - del massiccio della Presolana: la Regina delle Orobie. Il menu di giornata prevedeva 24 chilometri e ottocento metri di dislivello positivo. In altre parole: una prova impegnativa ed altrettanto corribile, adatta agli atleti più versatili.

Prevalentemente stradista e pistard, Antonino Lollo ha mostrato a tutti le sue doti da mezzofondista spingendo a tutta lungo il percorso che unisce i comuni di Fino, Rovetta, Songavazzo, Cerete, Onore e Castione. L'ex ciclista, ora portacolori dell'Atletica Bergamo 1959, ha fermato le lancette sul tempo di un’ora, 39 minuti e 17 secondi. Fa invece parte della nazionale giovanile FISky il diretto avversario di Lollo. Mattia Tanara, ventenne di Verona, membro del team Scott, ha chiuso al secondo posto staccato di poco più di tre minuti dal poliziotto siciliano. Proviene invece dalla Valle Imagna (sempre… terra orobica) Luca Rota del team Serim, terzo classificato, sul traguardo di Fino praticamente in scia a Tanara: 1h43'01" il suo crono finale.

Le acque del Lago di Como sono state la prima palestra di Paola Gelpi, che si è poi avvicinata agli sport di montagna, calzando gli sci e le scarpette da corsa , fino a diventare una delle migliori skyrunner italiane. Decisa a provare un tipo di gara a lei poco familiare, la portacolori del team La Sportiva ha condotto la gara con autorevolezza e si è imposta in un’ora, 56 minuti e 15 secondi. Alle sue spalle due atlete dell'Erock Team: la vincitrice uscente Maria Eugenia Rossi e la triatleta brembana Cristina Sonzogni.

Un traguardo volante posto a Cerete Alto - vinto dal mattatore Lollo - ha suscitato profonda commozione in chi conosceva a fondo la persona a cui è stato intitolato, vale a dire Danilo Fiorina, socio fondatore di Fly-Up Sport, collaboratore prezioso di Mario Poletti. Particolarmente impegnato, il quattro volte vincitore del Trofeo Kima, nel garantire agli atleti le migliori condizioni di gara possibili, visto le difficili condizioni meteo del fine settimana.

“Era prioritario effettuare le verifiche necessarie per autorizzare la manifestazione. Mi sono recato sul percorso fin dalle prime ore dell’alba, insieme a tanti volontari animati da puro spirito comunitario. È grazie a loro che siamo riusciti a mandare in scena la Sei Comuni. Questa gara è un impegno che lega sei amministrazioni, sei sindaci affiatati, sei paesi. Con un solo intento, un'unica passione: la valorizzazione di questi luoghi”.

Archiviata con soddisfazione la Sei Comuni Presolana Trail, sostenuta come main sponsor da Uniacque, il “focus” di Fly-Up è già puntato su Val del Riso Trail, la cui seconda edizione è in calendario a Gorno domenica 25 ottobre. Protagoniste saranno appunto le montagne della Val del Riso, non lontane dal terreno di gara della Sei Comuni ma tanto lontane dal turismo di massa da attirare diversi vip che - complice la relativa vicinanza a Milano - ne hanno fatto il proprio "buen ritiro". In programma una proba dav enti chilometri di sviluppo per mille metri di dislivello positivo. Caratteristiche abbastanza diverse da quelle della Sei Comuni e... altrettanto impegnative!