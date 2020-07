La nuova Glycerin 18 ha la morbidezza nel suo DNA

Il primo test è stato una lunga camminata. Il secondo un allenamento a ritmo medio su asfalto. Il terzo, estemporaneo, un'uscita su un sentiero "orobico", corribile ma impegnativo. Ebbene, in tutte e tre le circostanze ho pensato: "comode, molto comode". D'accordo, non è un giudizio tecnico ma una considerazione che esprime un feeling immediato e positivo che certamente per un runner conta. In fondo, la stessa scheda tecnica di presentazione della nuova Glycerin 18, l'ammiraglia di casa Brooks, insiste molto sul concetto di morbidezza (e comodità). E così è, un comfort abbinato a una più che discreta reattività e a una buonissima capacità protettiva, con una calzata avvolgente e "sicura". L'azienda le raccomanda per "runner neutri che corrono su strada e che desiderano la massima ammortizzazione": obiettivo centrato, per una scarpa indicata per chi macina chilometri e ama "stare sulle gambe" senza l'assillo del cronometro.