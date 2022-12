La Mooney We Run Rome 2022 presentata in Campidoglio

11.A EDIZIONE

Il 31 dicembre si corre per le vie della città dalle Terme di Caracalla al Circo Massimo

© ufficio-stampa Dopo l'entusiasmante parentesi estiva della We Run Rome By Night disputatasi lo scorso 18 giugno, la manifestazione di corsa su strada competitiva sulla distanza di 10 Km e non competitiva sulle distanze di 10 e 5 Km ritrova la sua abituale collocazione il giorno dell’ultimo dell’anno. Giunta all’XI edizione, la Mooney We Run Rome si corre - come di consueto - il 31 dicembre a Roma. Start alle 14.00, sempre nel perimetro storico della città.

Il percorso attraversa le strade e le piazze più belle della Capitale e porta con sé tutta la poesia e il fascino della storia e della tradizione romana: dalle Terme di Caracalla al Circo Massimo, passando per piazza Venezia, via del Corso, piazza di Spagna, piazza del Popolo, il Pincio, villa Borghese, via Veneto, via dei Fori Imperiali e il Colosseo, per arrivare sulla linea del traguardo ancora una volta alle Terme di Caracalla.

Come sempre sono tre le tipologie di gara in programma: 10 km competitiva, 10 km non competitiva e 5 km non competitiva.

Ed è anche per questo che negli anni la We Run Rome, oltre a vantare la partecipazione di grandi atleti di caratura nazionale e internazionale, è diventata soprattutto una grande festa aperta a tutti. Una manifestazione ormai divenuta negli anni un appuntamento imperdibile anche per i tanti turisti che arrivano a Roma per chiudere l’anno in bellezza e dare inizio ai festeggiamenti del capodanno nella Capitale.

MOONEY TITLE SPONSOR DELLA WE RUN ROME

Mooney è la fintech italiana di prossimità attiva nel settore dei pagamenti. Grazie a una rete capillare di oltre 45mila esercizi convenzionati e completamente integrata con l’ecosistema digitale, Mooney svolge un importante ruolo sociale garantendo alla comunità di accedere in modo semplice, veloce e sicuro ad un’ampia gamma di servizi. In particolare, permette di effettuare operazioni di incasso e pagamento – come bollette e PagoPA, emissione e ricarica di carte prepagate, ricariche telefoniche -, acquistare biglietti di trasporto e parcheggio e usufruire di servizi transazionali prima disponibili solo presso gli sportelli bancari – come ritiro di denaro contante, bonifici e MAV.

GLI ARBITRI DELL’AIA ALLA MOONEY WE RUN ROME

Come ormai consuetudine da diverse edizioni, continua il binomio indissolubile Mooney We Run Rome e RefereeRUN, la corsa che vede protagonisti gli arbitri di calcio dell’AIA, Associazione Italiana Arbitri.

Quest’anno la prestigiosa corsa capitolina varrà come quarta tappa della RefereeRUN AIA. La gara sarà dedicata a Stefano Mattera, l’ex Presidente della Sezione di Roma 1, prematuramente scomparso. Al termine della gara saranno premiati come consuetudine i migliori atleti delle categorie AIA ed inoltre un premio speciale, ovvero il Memorial Stefano Mattera, sarà consegnato dalla famiglia all’arbitro uomo e donna appartenenti all’OTS che si saranno maggiormente distinti nella gara.

GRANDE SLAM CITTA' DI ROMA

Quest'anno, con il mondo delle corse su strada in ripartenza dopo due anni di stop quasi totale, le quattro corse più suggestive di Roma si sono gemellate dando vita al “Grande Slam Città di Roma”, un trofeo che ha messo in palio 8.500 Euro destinati alle società sportive di running, un gesto che contribuirà anche a sostenerle dopo le difficoltà iniziate con l'avvento della pandemia. Si tratta della Roma Appia Run, l'unica corsa al mondo che si svolge su cinque differenti pavimentazioni, della Corsa di Miguel, l'unica dieci chilometri al mondo che arriva dentro uno stadio Olimpico, della Corsa dei Santi, l'unica dieci chilometri che parte e arriva in Piazza San Pietro con vista sulla Basilica e della Mooney We Run Rome, l'unica dieci chilometri europea di massa che si corre l'ultimo giorno dell'anno. Il 31 dicembre al termine della Mooney We Run Rome si definirà la speciale classifica del Grande Slam della Città di Roma: le 15 società che avranno il maggior numero di atleti e atlete che hanno partecipato a tutte e quattro le gare riceveranno i premi, che partono dai 2.000 Euro per la prima sino ai 100 Euro della quindicesima.

PRESIDENZA DI TURNO DELL’UNIONE EUROPEA

Quest’anno la We Run Rome vivrà anche un importante momento simbolico: saranno presenti gli ambasciatori della Repubblica Ceca e di Svezia per un informale passaggio di consegne per la Presidenza di Turno dell’Unione Europea a poche ore da quello ufficiale (1 gennaio 2023).

CHARITY

Per questo Natale Fondazione AIRC per la ricerca sul Cancro e la Mooney We Run Rome fanno squadra a sostegno dei progetti di ricerca sui tumori pediatrici.

We Run Rome, che da anni sostiene la ricerca sotto forma di partnership con diverse realtà sul territorio, farà non solo da portavoce a questo progetto, attraverso attività di informazione e sensibilizzazione sul tema dei tumori nei bambini e nei ragazzi, ma sostiene attivamente la causa dedicando la gara di 5 km ai progetti di Ricerca sui tumori pediatrici di Fondazione AIRC: per tutte le tipologie di gara (10 km competitiva e 10 e 5 km non competitive), oltre all’euro donato al momento dell’iscrizione, abbiamo attivato un fundraising grazie al quale, con un piccolo e libero gesto, ognuno può sostenere i progressi verso cure sempre più efficaci per i piccoli pazienti oncologici.

MERCATO CENTRALE ROMA

Quest’anno Mooney We Run Rome si avvale della partnership con Mercato Centrale Roma, un luogo in cui il cibo viene vissuto, raccontato e preparato da artigiani che lo rispettano e conoscono profondamente. La collaborazione all’insegna di una storia di sport e cibo sano è stata consolidata da una serie di appuntamenti per promuovere l’importanza di una corretta alimentazione, unita ad uno stile di vita sano e ad una buona attività fisica. In questo senso è stato ideato il progetto “PIATTO DELLO SPORTIVO”: le botteghe del Mercato Centrale Roma ancora per tutto il mese di dicembre propongono un piatto unico equilibrato, leggero e nutriente, ideale per chi pratica sport. Non solo, con l’acquisto del piatto, si ha diritto ad un codice sconto di 2 euro per l’iscrizione alla Mooney We Run Rome. Diffondere la pratica sportiva intesa come spirito di squadra, divertimento, rispetto, inclusione, competitività, è importante. Farlo in un luogo simbolo di creatività, socializzazione, colore, cibo artigianale, è davvero fondamentale per raccontare una storia vera, basata su una cultura alimentare non rigida, ma sana e equilibrata.