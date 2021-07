La carica dei 500 sul Piccolo Tibet: sabato 24 luglio torna la Stralivigno!

Il Piccolo Tibet è pronto ad accogliere la carica dei cinquecento! Professionisti, amatori, appassionati: torna la Stralivigno, la numero 21, tutto è pronto per sabato 24 luglio. I pettorali disponibili, originariamente fissati per un numero massimo di 400 allo scopo di garantire la sicurezza di tutti, sono andati esauriti in poche ore e, dopo che il comitato organizzatore ha riaperto le iscrizioni per altri 100 pettorali “extra”, anche questi esauriti in tempo record. Location, percorso, distanza: Livigno, terra scelta ormai dal gotha dell'atletica italiana e non solo per gli allenamenti in altura, attrae e convince con una prova dura ma accessibile, 21 km lungo un anello che cinge la “conca” livignasca e che concede la possibilità di ammirare paesaggi unici nella loro bellezza.