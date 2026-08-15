Iapichino vola subito in finale nel lungo donne degli Europei di Birmingham

Meglio della 24enne saltatrice azzurra hanno fatto nella sua sessione la portoghese Agate De Souza, campionessa del mondo indoor 2026 proprio davanti all'azzurra, atterrata a un più che significativo 7,00 con vento regolare di +1,7 m/s, rispetto al 2,2 non omologabile dell'italiana, e la tedesca Malika Mihambo con 7,10 e +3,3 m/s di vento nell'altra sessione al terzo tentativo, dopo aver rischiato la clamorosa eliminazione.