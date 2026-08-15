EUROPEI ATLETICA

Iapichino vola subito in finale nel lungo donne degli Europei di Birmingham

La saltatrice azzurra ottiene la misura di qualificazione al primo tentativo. Passano in finale anche la 4x100 donne con un grande crono senza Dosso e un'inedita 4x100 uomini

di Redazione Sprintnews
15 Ago 2026 - 14:22
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© Grana/Fidal

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Larissa Iapichino ha conquistato subito la finale nel salto in lungo donne, programmata per domani 16 agosto nell'ultima giornata dei Campionati Europei di Birmingham, con una prima eccellente misura di 6,94 durante le qualificazioni che prevedevano un minimo di 6,80 per l'accesso diretto.

Meglio della 24enne saltatrice azzurra hanno fatto nella sua sessione la portoghese Agate De Souza, campionessa del mondo indoor 2026 proprio davanti all'azzurra, atterrata a un più che significativo 7,00 con vento regolare di +1,7 m/s, rispetto al 2,2 non omologabile dell'italiana, e la tedesca Malika Mihambo con 7,10 e +3,3 m/s di vento nell'altra sessione al terzo tentativo, dopo aver rischiato la clamorosa eliminazione.

Nella prima semifinale della staffetta 4x100 donne, la squadra italiana composta da Alice Pagliarini, Gloria Hooper, Dalia Kaddari e Alessia Pavese, ha vinto addirittura davanti alla Gran Bretagna che schierava la duplice medaglia d'oro Amy Hunt, con l'ottimo tempo di 42"22 a soli 8 centesimi dal record italiano, volando alla finale di questa sera dove probabilmente sarà schierata anche Zaynab Dosso, con il miglior crono assoluto tra le 8 finaliste.

Una totalmente inedita formazione della 4x100 uomini, campione europea uscente a Roma 2024, composta da Eric Marek, Eduardo Longobardi, Lorenzo Patta e Samuele Ceccarelli, si è a sua volta molto ben comportata vincendo la propria semifinale con il tempo di 38"50, e conquistando la finale di stasera con il secondo tempo complessivo.

Nelle qualificazioni dei 1500 metri donne, brillante prestazione di Ludovica Cavalli che ha controllato nella sua semifinale le avversarie chiudendo alla fine in quarta posizione con il tempo di 4'10"32, accedendo così alla finale di domani sera, mentre è stata eliminata nell’altra Gaia Sabbatini dodicesima in 4'11"71.

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