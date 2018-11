L'emicrania del runner

27/11/2018

Se ci si sforza troppo

Il mal di testa che insorge alcune ore dopo una corsa molto impegnativa è un chiaro segnale di uno sforzo andato oltre le nostre naturali capacità di recupero. È come se il corpo ci dicesse: “accidenti, fermati. non vedi che non riesci a recuperare le forze?”. Dunque occorre lavorare di prevenzione, prima di tutto.



La corsa, una volta superati gli anni dell’agonismo più esasperato, deve essere un momento di piacevole e gratificante espressione corporea. In caso di emicrania frequente post sforzo si può provare a fare per un mese solo allenamenti leggeri e variati: i sintomi spariranno, o quasi. Una volta ritrovato l’equilibrio si potrà gradualmente fare ricrescere il carico e l’eventuale mal di testa sarà il segnale del fatto che si è nuovamente superato il proprio limite organico.



"Il mal di testa dopo la corsa o un altro sforzo intenso è una patologia piuttosto frequente - spiega il Dott. Luca Speciani, medico nutrizionista della nazionale di ultramaratona - e si verifica quando l’impegno è stato troppo intenso in relazione al nostro stato di allenamento o alle nostre consuete potenzialità (ad esempio un chilometraggio troppo lungo). Le cause dell’emicrania da sforzo sono quasi sempre legate alle alterazioni interne connesse con la secrezione di catecolamine e cortisolo (e con lo stato infiammatorio generale), che possono modificare temporaneamente gli equilibri elettrolitici del sodio e del potassio, che a loro volta possono indurre temporanee vasocostrizioni o vasodilatazioni nelle arterie cerebrali. Il fenomeno è transitorio e richiede semplicemente di “calmare le acque”: riposando, mangiando leggero, o magari coricandosi presto per una sera".



Una notte di riposo è di solito largamente sufficiente per risvegliarsi come nuovi il mattino dopo. Aggredire il disagio con farmaci antidolorifici può invece solo peggiorare le cose, inducendo ulteriori effetti a catena.