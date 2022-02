Kilian Jornet torna all'UTMB per la settima volta: "Amo la sofferenza, amo mettermi alla prova"

Kilian Jornet ha annunciato che tornerà a correre l'UTMB, l'Ultra trail du Mont Blanc, l'appuntamento più importante al mondo per gli appassionati di trailrunning. Confermando il suo ritorno alla competizione in calendario a fine agosto sui tre versanti del massiccio alpino del Monte Bianco (francese, italiano, svizzero, con partenza e arrivo a Chamonix), il fuoriclasse spagnolo che ha già vinto tre volte la corsa sulle sei edizioni a cui ha preso parte, ha commentato: "Perché torno all'UTMB? In effetti, mi piace la sofferenza, mettermi alla prova. La lunga distanza ti sfida a sopportare lo sforzo e a gestire il dolore. Quindi questo è uno dei motivi".