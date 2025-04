Kilian Jornet: "Lascio il trail per la bici", ma era un pesce d'aprile!

Neopapà per la terza volta proprio nei giorni della ultra di Radda in Chianti, il "nostro" nei giorni seguenti aveva annunciato di volersi prendere qualche giorno di "stacco" prima di tuffarsi nella preparazione per la classica californiana di Auburn. Quello che non ci aveva detto era che aveva intenzione di riempirlo con un diversivo umoristico... Al quale però hanno abboccato in pochi: troppo forte l'immedesimazione (ai limiti della personificazione!) del "King" con il trailrunning per pensare che Kilian cedesse alla tentazione del tradimento... se non per questione di allenamento o magari per spostarsi da una montagna all'altra nel corso delle sue performances multitasking ai confini dell'impossibile. Come nel caso del progetto Alpine Connections che Jornet ha utilizzato sui social per lanciare l'esca!