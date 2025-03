Kilian: "Ce la siamo giocata, ora un po' di riposo e poi testa alla "Western"!

“Al Chianti è andata molto bene! Il mio obiettivo era guadagnarmi il golden ticket per la Western States. Da questo punto di vista missione compiuta, ma fino al giovedì prima della gara non ero nemmeno sicuro di poter venire in Italia per via dell’imminente parto della mia compagnia Emelie. Mi sono assicurato che fosse tutto a posto prima di partire e sono stato via solo un giorno e mezzo! Quindi non ero sicuro di cosa avrei potuto fare in gara. Fisicamente mi sono trovato bene. In salita andavo forte, sul piano e in discesa avevo un po’ di dolore al TFL (il muscolo tensore della fascia lata, situato nella parte laterale dell'osso iliaco, ndr) che nelle ultime settimane mi ha dato dei problemi.