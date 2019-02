Kilian Jornet, come si allena un marziano: ore, chilometri, dislivelli (pazzeschi) di un fenomeno

02/02/2019

Lei ha vinto le Skyrunning World Series 2018 nella categoria Extra, lui ha sbancato la Overall maschile. Lei è Hillary Gerardi, americana (del Vermont) trapiantata a Grenoble, lui è Kilian Jornet, catalano di Sabadell, trasferito … in Norvegia per amore (della skyrunner Emelie Forsberg). Entrambi in queste settimane vivono con gli sci (da scialpinismo!) ai piedi ma, tra un’escursione e l’altra, dalle vette lasciano correre lo sguardo lontano ed hanno già in testa il momento di alleggerirsi dell’indispensabile equipaggiamento invernale per iniziare una nuova stagione di corsa in montagna. Come lo abbiamo scoperto? Beh, come oggigiorno fanno tutti: curiosando nei rispettivi account social. Ed è stato così che, tra tante foto e filmati di albe e tramonti in paesaggi da fiaba (irraggiungibili dai più), abbiamo individuato due “post” indicativi dei pensieri di entrambi. Scoprendo appunto che Hillary e Kilian hanno le idee chiare sui prossimi mesi. Niente di sorprendente, certo, trattandosi di due top runners di livello planetario, che a fare la differenza iniziano ben prima del momento di stringere il doppio nodo alle scarpette. Pianificazione, prima di tutto!



Partiamo da Sua Maestà Kilian che alla fine dello scorso mese di dicembre tracciava un bilancio completo del suo 2018 vincente ma tutt’altro che … in discesa. “Il 2018 è stato un anno positivo, fatto di alti e bassi”, esordisce Kilian, “con tre infortuni (intervento alla spalla, frattura del perone, tendinite al flessore dell’anca) ma recuperi rapidi e quindi veloce ritorno alle gare. Sono rimasto fermo causa infortuni per 92 giorni”. Senza dimenticare, aggiungiamo noi, la reazione allergica ad una puntura d’ape che lo ha costretto ad un’amarissima resa nel prestigioso UTMB (Ultra Trail du Mont-Blanc). Al netto di infortuni ed imprevisti, le cifre dell’attività di Kilian sono realmente impressionanti. “Ho svolto allenamenti di endurance per un totale di 804 ore. Mai così pochi (!!! ndr) dal 2006, per un totale di 463mila e 600 metri di dislivello positivo, suddivisi in 390 uscite. Nel dettaglio: 503 ore di corsa, per un totale di 2972 chilometri e 237mila e 500 metri di dislivello; 115 ore di scialpinismo e 194mila e 200 metri di salite; 143 ore di bicicletta e 30mila e 300 metri di salita. In aggiunta, 43 ore di arrampicata e poi ancora 82 ore di palestra”. Quindi Kilian (che ad occhio e croce il resto del tempo lo ha trascorso in viaggio, svolgendo la sua attività in giro per il mondo …) passa ad esaminare l’aspetto strettamente “ufficiale” della sua stagione agonistica. “Ho dedicato dodici giornate alle gare sci alpinistiche, ho partecipato a dieci gare di trail running e completato altri cinque progetti legati allo sci estremo, alla corsa in montagna ed all’alpinismo”. Manca solo qualche pensierino finale. Eccolo. “Dal punto di vista della preparazione, sono soddisfatto di tempi e modi di ripresa dagli infortuni ed in particolare dai quindici giorni di corsa a tempo pieno (220 chilometri e 11mila metri di dislivello per ciascuna delle due settimane) che mi hanno permesso di preparare la Sierre-Zinal, dove ho ottenuto il mio personal best. La ‘giornata’ (sic!) più divertente è stata anche la più lunga: cinquantasei ore di corsa sulle creste. Mi sono goduto ogni singolo momento là fuori e non vedo l’ora di scoprire cosa mi riserverà il 2019. Ho già messo a punto il mio piano di allenamenti e non potrei essere più impaziente di iniziare!”