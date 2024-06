K2 Valtellina Vertical: si avvicina l'ora... Extreme

SKYRUNNING

Parterre di livello internazionale per un evento che si apre con la prova sportiva e culmina in una grande festa

© Giacomo Meneghello Non c'è bisogno di volare in Pakistan per… celebrare il K2. Certo, i sei anni di K2 Valtellina Vertical Extreme Race non sono i settant’anni dalla prima assoluta sulla seconda vetta del pianeta della spedizione italiana del 1954 ma - per gli skyrunners dalle inclinazioni… quasi verticali - la prova organizzata da K2 Valtellina ASD è tappa fissa e cruciale del calendario agonistico. Il team organizzatore alza il sipario sul primo doppio chilometro verticale della Lombardia. Sabato 22 giugno sono attesi al campo base di Talamona (in provincia di Sondrio) per la sesta edizione della prova i più forti specialisti delle gare only up a livello internzionale. La scorsa edizione ha visto prevalere su un parterre anche in quella occasione di altissimo livello Marcello Ugazio, il forte verticalista piemontese si era imposto con il tempo finale di un’ora, 18 minuti e 49 secondi, mancando per meno di un minuto (46 secondi) il record firmato nel 2021 da Michele Boscacci. Al femminile, invece la campionessa austriaca Andrea Mayr, leggenda vivente della corsa in montagna, vinse con il nuovo record da un’ora, 24 minuti e 46 secondi, mentre la torinese Camilla Magliano si aggiudicò il titolo italiano FISky Doppio Vertical assegnato in prova unica in Bassa Valtellina, completando la doppietta piemontese aperta dal novarese Ugazio.

© Andrea Mazzoni

A fare il punto della situazione per quanto riguarda la campagna iscrizioni, preparazione dell'itinerario e la lista degli iscritti è per noi Andrea Mazzoni, frontman del comitato organizzatore:

“Le iscrizioni sono aperte sia nella versione online (link dalla nostra pagina web ufficiale www.k2valtellina.it) oppure fisicamente presso il negozio Alpenplus di Morbegno. I sopralluoghi sul percorso sono in pieno svolgimento. Stiamo mettendo in sicurezza alcuni piccoli smottamenti recenti. Anche quest’anno la parte alta - che abbiamo già sorvolato con il drone - sarà parzialmente innevata: soprattutto nel canale terminale e nel traverso alto. Sarà quindi un’edizione veramente spettacolare e soprattutto extreme! Nei prossimi giorni e nella settimana centrale di giugno torneremo in quota e andremo fino in vetta".

© Maurizio Torri

"La starting list sarà di primissimo livello. In campo maschile avremo l’elvetico Roberto Delorenzi (neocampione europeo nella recentissima rassegna continentale offroad di Annecy) e due grandi protagonisti dei Mondiali Skysnow dello scorso inverno a Tarvisio: lo svedese Martin Nilsson (oro nella prova Classic) e l’austriaco Christoph Hochwarter che ha vinto la gara Vertical per quanto riguarda la formula open con il miglior tempo assoluto davanti al neocampione del mondo, il nostro Tadei Pivk. Tre le donne, attendiamo la conferma definitiva dell’altra svedese Tove Andersson, medaglia d’oro Vertical a Tarvisio. Avremo poi la forte polacca Iwona Januszyk del team Ski Trab e altre atlete da tutto il mondo, anche dal Giappone. Ricordo a tutti che, dopo la gara e le premiazioni, daremo il via al ricchissimo terzo tempo di K2 Night Party con barman professionisti, pranzo o cena a base di specialità valtellinesi, DJ set e - approfittando del sabato sera - grande festa fino a notte fonda!”

© K2 Valtellina ASD Press Office

Banco di prova per gli skyrunners più ambiziosi e a maggior ragione per chi punta ad un buon piazzamento e poi per gli amatori lo spettacolare tracciato sulle Orobie Valtellinesi che totalizza duemila metri esatti di dislivello positivo lungo la traccia gara di nove chilometri (pendenza media del 22%, pendenza massima del 45%) che separa il centro cittadino di Talamona e la sua chiesa parrocchiale (272 metri slm) dai pochi metri quadrati di Cima Pisello, a 2272 metri di quota. Il percorso è stato certificato a livello internazionale Vertical Kilometer Course dalla ISF International Skyrunning Federation.

© Andrea Mazzoni

La salita si sviluppa dapprima su strade e mulattiere, poi inerpicandosi su ripidi sentieri boschivi per toccare l’alpeggio di Madrera e successivamente raggiungere la conca di Pedroria, dove gli skyrunners passeranno in mezzo a due ali di folla.

© Andrea Mazzoni

Da qui si sale su un ripido canalone a zigzag, guadagnando la cresta panoramica che porta fino alla vetta e quindi al traguardo, con vista panoramica a trecentosessanta gradi che spazia da ovest verso est sull’Alto Lario e sulla bassa Valtellina, le Alpi Retiche di confine con la testata della Val Masino (Badile, Cengalo e Disgrazia) a riempire gli occhi e il cuore verso nord, il massiccio del Piz Bernina, il gruppo del Pizzo Scalino e il profilo del lontano Adamello (di nuovo al di qua dell’Adda) a fare da “quinta” al lungo solco della media Valtellina.

© Andrea Mazzoni

Anche quest’anno K2 Valtellina Vertical Challenge chiude il minicircuito VAM Vertical Challenge, aperto recentemente in Valsassina dall’altro doppio chilometro verticale di Pasturo-Rifugio Brioschi, (conosciuto anche come “Pasturo-Grignone tutt d’un fiàa), la cui settima edizione è andata in scena in versione rimaneggiata sabato 25 maggio a causa delle proibitive condizioni metro nella parte alta del tracciato originale, in direzione del rifugio che sorge in prossimità dei 2410 metri di quota della vetta della Grigna Settentrionale. Ad imporsi l’emergente Lorenzo Rota Martin (GS Orobie/Team SCARPA) tra gli uomini e l’intramontabile Corinna Ghirardi di Skyrunning Adventure in gara-donne. Il double vertical challenge è organizzato in stretta collaborazione da K2 Valtellina ASD e dal Team Pasturo: le due società mettono in palio un premio in denaro destinato ai vincitori del minicircuito (mini solo per numero di tappe, extralarge per impegno richiesto) e un super gadget di finisher a tutti gli atleti che porteranno a termine le due prove, tra le più prestigiose a livello nazionale per quanto riguarda la disciplina e in particolare l’esclusiva specialità del doppio chilometro verticale.

© Giacomo Meneghello

Il comitato organizzatore sposa una filosofia ecosostenibile e plastic free, sensibilizzando la salvaguardia dell’ambiente. Per la gara vengono utilizzati bandierine, bicchieri e materie prime riciclabili e per l’atleta colto a buttare materiale al di fuori delle apposite aree è prevista la squalifica. Correre questa gara significa immergersi in un ambiente unico e incontaminato di proprietà del FAI (Fondo Ambiente Italiano). Non a caso K2 Valtellina ASD per promuovere e sensibilizzare questi valori, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Talamona, sta effettuando uscite sul territorio e facendo fare attività didattiche agli alunni delle scuole primarie e secondarie su queste importanti tematiche.

© Giacomo Meneghello

Le iscrizioni potranno essere effettuate direttamente sul sito www.endu.net oppure seguendo il link che trovate sul sito www.k2valtellina.it. Per i meno… avvezzi alla tecnologia c’è la possibilità di iscriversi “in presenza” recandosi allo store Alpenplus di Morbegno. La campagna iscrizioni chiude domenica 16 giugno o al raggiungimento del sold out, fissato a quota 250 pettorali aggiudicati, con il preciso scopo di per garantire a tutti - visto la difficoltà del percorso - la possibilità di vivere in totale sicurezza la sfida contro i propri limiti e contro il tempo su un tracciato altamente spettacolare e panoramico. La quota di iscrizione comprende: pacco gara, pettorale personalizzato con il proprio nome, chip per il servizio di cronometraggio, quattro ristori lungo il percorso, assistenza di personale durante la gara, servizio trasporto zaini in quota nei pressi della zona d’arrivo, gadget finisher, trasporto a valle gratuito per tutti i concorrenti con servizio pullman, servizio docce presso la palestra comunale di Talamona.

© Giacomo Meneghello

Insomma, tutto il tempo, le comodità e le agevolazioni necessarie per recuperare le forze e prepararsi ad un terzo tempo memorabile, nella miglior tradizione dell’evento: come detto sopra, quello di K2 Night Party presso il Polifunzionale di Talamona. Happy hour a partire dalle diciotto con i barman Giorgione e Luisa, cena tipica valtellinese con pizzoccheri e sciatt, DJ set con dj Polo in consolle a partire dalle ventidue e... fino a notte fonda!