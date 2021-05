In equilibrio sul confine: trail e sky nel menu della Doppia W Ultra tra Italia e Svizzera

TRAILRUNNING

Conto alla rovescia ed un caleidoscopio di proposte per l’appuntamento “transfrontaliero” in programma il secondo sabato di giugno.

di

STEFANO GATTI

Nuovo format, nuova data, nuova location e nuove distanze per la quarta edizione della Doppia W Ultra disegnata sulle montagne di confine tra Italia e Svizzera. Il week end da segnarsi in rosso sul calendario gare è il secondo di giugno con ritiro pettorali e briefing previsti per venerdì 11 e gare a partire dalle prime ore dell’alba di sabato 12. In serbo passaggi mozzafiato lungo le creste di confine, alpeggi, sentieri single track, boschi incantati, valli ancora selvagge e tanta passione.

Un mese esatto al via! Dopo l’annullamento 2020 - causa emergenza sanitaria - il comitato organizzatore della Doppia W Ultra è pronto a ripartire con due tracciati inediti da 70 e 30 chilometri e – per i meno dotati di spirito agonistico - con la prova non competitiva da 16 chilometri. Tutte le novità proposte dal team guidato da Elena Soltoggio e Christian Bellesini sono state illustrate nella sede di Regione Lombardia a Milano. A presiedere la conferenza stampa di presentazione l'assessore regionale con delega ad Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni Massimo Sertori ed il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi Antonio Rossi. A rappresentare le autorità locali è il sindaco di Villa di Tirano Franco Marantelli.

Le novità più sostanziose riguardano il cuore pulsante dell’evento e le distanze proposte. Ascoltando i consigli degli atleti - e nell’ottica di proporre una nuova versione dell’evento più moderna e spettacolare - il direttivo dell’ASD Doppia W ha optato per due differenti tracciati: la gara regina aumenterà lunghezza e dislivello arrivando ad uno sviluppo di 70 chilometri per 5120 metri di dislivello positivo. Al suo fianco debutterà una Skyrace da 30 chilometri (2520m D+). Inedite saranno anche le location di partenza ed arrivo, rispettivamente a Lovero ed a Villa di Tirano.

La prova ultra ricalca in parte il tracciato della prima edizione. Partendo da Lovero e puntando prima Rogorbello, poi Susen, Rifugio Schiazzera e il Passo Portone (GPM della gara). Archiviata la prima parte di salita, una meravigliosa cresta precede lo sconfinamento in Svizzera ed il transito nella stupenda San Romerio. Ancora Svizzera fino al Passo Malghera prima di tornare in Italia, e più precisamente in Valgrosina. Rifugio Malghera sancisce la boa di metà gara, ma anche l’altra grande novità del percorso 2021. Seguendo il tracciato del Sentiero Italia si arriva all’imbocco della Val Piana, nel Comune di Grosotto e da qui, dopo un breve tratto di pianura, ci si inerpica sulle pendici del Passo di Schiazzera che permetterà agli atleti di effettuare un secondo passaggio presso l’omonimo Rifugio. Una ventina di chilometri scarsi, quasi tutti in discesa, porteranno i concorrenti a Sovo, Ghiaccia, Pra Baruzzo, Pra Zarè, Pradentia e poi in picchiata verso la vecchia caserma di Sasso del Gallo, fino ad arrivare a Piattamala. Da qui il rapido passaggio a Santa Perpetua e poi gli ultimi chilometri verso l’arrivo al Polifunzionale di Villa di Tirano.

Vera new entry 2021, la prova da trenta chilometri ha invece tutte le caratteristiche di una vera “sky”: muscolare e adrenalinica. Nella prima parte ricalca il percorso della prova lunga sino alla cresta aerea. Al termine di quest’ultima, a differenza della 70K che procede in direzione Svizzera, la skyrace devia verso Pra Campo e si ricollega alla Ultra in località Pra Baruzzo.

Al fianco delle due prove agonistiche vi sarà una non competitiva da 16K e 600m di dislivello, sempre con partenza da Lovero ed arrivo a Villa di Tirano. Quest’ultima seguirà il Sentiero del Sole, portando gli atleti a Baruffini e Roncaiola per poi ricollegarsi con il percorso della Ultra e della Sky. Non solo, è prevista inoltre una camminata da 11 chilometri aperta a tutti che darà ai trekker darà la possibilità di seguire gli atleti e godersi i meravigliosi scorci delle nostre montagne. Un ventaglio di offerte che soddisfa davvero tutti, atleti ed accompagnatori, trailer, corridori alle prime armi, famiglie e piccoli atleti.