I conti tornano: UTMB World Series, bilancio 2024 con vista sul nuovo anno

UTMB Group lancia un 2025 ricco di sorprese e di novità che muove dal bilancio più che positivo di una memorabile stagione di UTMB World Series sigillata - poco meno di un mese fa - da HOKA Chiang Mai Thailand by UTMB (Asia-Pacific Major). Per l'occasione UTMB Group ha presentato una scheda infografica che presenta le principali tendenze e cifre del circuito UTMB World Series nell'ultimo anno, segnato dal consolidamento del circuito per offrire UTMB experiences vicino a casa e dal rafforzamento delle iniziative per rendere UTMB events più inclusiva e aperta. Lo sguardo è però puntato in avanti, ad una nuova stagione di grandi appuntamenti “by UTMB” che nel 2025 appena iniziato vede una decisa spinta espansionistica che riguarda anche l’Italia e che di fatto parte già a gennaio, “complice” la dimensione planetaria di un circuito sul quale - di fatto - il sole non tramonta mai e si può correre lungo i sentieri di media e alta quota di una sorta di primavera tutto l’anno... con qualche rara eccezione. Come quella rappresentato dal primo degli appuntamenti in calendario - una cinquantina in totale, quasi le metà dei quali in Europa - con Arc of Attrition (by UMTB, of course) l'ultimo fine settimana di gennaio nel Regno Unito, peraltro una delle new entry del 2025.