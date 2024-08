HOKA UTMB Ultra Trail du Mont-Blanc: tutti i favoriti del festival mondiale del trailrunning

TRAILRUNNING

Cast come sempre stellare per la ventunesima edizione dell'evento con base a Chamonix della prossima settimana

© UTMB Press Office Il calendario internazionale (anzi, mondiale) del trailrunning si prepara a vivere uno dei suoi eventi in assoluto più ricchi di fascino, tradizione e contenuto tecnico e sportivo. Da lunedì 26 agosto a domenica 1° settembre, HOKA UTMB® Mont-Blanc richiamerà un cast eccezionale di top runners della corsa in natura che promette duelli di alto livello in tutte le gare in programma. I migliori specialisti del trailrunning si ritrovano e si sfidano (insieme a centinaia di amatori) sui leggendari sentieri tutto intorno al Monte Bianco, pronti a superare i propri limiti e a dare vita a uno spettacolo indimenticabile. Per il secondo anno consecutivo inoltre, HOKA UTMB Mont-Blanc sarà la sede delle finali delle UTMB® World Series. Giovedì 29 e venerdì 30 agosto, UTMB® (176 km, 100M), CCC® (101km, 100K) e OCC (57km, 50K) vedranno sfidarsi i migliori della disciplina in quello che si preannuncia come il momento clou di questa settimana dedicata alla corsa sui sentieri al suo massimo livello.

© Getty Images

Per quanto riguarda la prova-clou dell'intero evento, in campo maschile, tornano in gara le Leggende dell'UTMB, a partire dal campione in carica: lo statunitense Jim Walmsley. A sfidarlo due vincitori delle precedenti edizioni, il campione local Ludovic Pommeret (2016) e il catalano Pau Capell, primo a Chamoix cinque anni fa. Parterre femminile altrettanto scintillante con atlete in rappresentanza di tutti e cinque i continenti, tra le quali la leggenda americana dell'UTMB Katie Schide, la neozelandese Ruth Croft e la cinese Fuzhao Xiang.

Sulla OCC, il campione elvetico Rémi Bonnet (numero 1 al mondo dell'UTMB Index), torna tre anni dopo per riprendersi la rivincita. Anche la sua connazionale Judith Wyder, che detiene l'UTMB Index più elevato nella gara di quest'anno, ha la possibilità di pensare e correre in grande, con buone chances di realizzare una doppietta rossocrociata.

Una macchina di produzione e trasmissione audiovisiva da grande evento garantirà una copertura totale della gara. L'evento potrà essere seguito in diretta su live.utmb.world, e sulle principali emittenti internazionali, tra cui Chaîne L'Equipe, Outside TV, DAZN, EITB e iQIYI Sports.

© Getty Images

Nella gara maschile, l'americano Jim WALMSLEY (UTMB Index 935) torna a difendere il titolo dopo la splendida vittoria dello scorso anno, puntando a una storica doppietta dopo aver vinto la Western States a giugno. Ad attenderlo ci saranno avversari temibili come Mathieu BLANCHARD (UTMB Index 905), più che mai determinato a salire sul gradino più alto del podio in questa gara, l'inglese Tom EVANS (UTMB Index 917), secondo quest'anno nella 100M de La Sportiva® Lavaredo Ultra Trail® by UTMB® e il tedesco Hannes NAMBERGER (UTMB Index 910), che è salito sul primo gradino del podio in questa stessa gara.

Tornano anche altre due leggende dell'UTMB: Ludovic POMMERET (UTMB Index 888), vincitore dell'UTMB 2016 e della Hardrock 100 Endurance Run nel 2024, e Pau CAPELL (UTMB Index 887), vincitore dell'edizione 2019, pronto a reclamare la leadership.

Saranno presenti anche gli atleti francesi d'élite. Come Germain GRANGIER (UTMB Index 898), Thibaut GARRIVIER (UTMB Index 906), che si è classificato sesto all'UTMB nel 2023, Aurelien DUNAND PALLAZ (UTMB Index 895), Yannick NOEL (UTMB Index 882) e Thibaut BARONIAN (UTMB Index 906) che sono tutti pronti a sfidare l'élite mondiale in questa gara leggendaria.

© Getty Images

Nella gara simbolo dell'UTMB, in campo femminile la top five incarna la diversità globale, per la presenza di tutti e cinque i continenti. Katie SCHIDE (USA - UTMB Index 827), vincitrice di UTMB Legends nell'edizione 2022, torna dopo una stagione segnata dalle vittorie alla Western States™ Endurance Run e alla 100K della HOKA Canyons Endurance Runs™ by UTMB®. Tra le sue avversarie figurano atleti di spicco come Fuzhao XIANG (CHN - UTMB Index 794), che finì ai piedi del podio dell'UTMB nel 2023, Ruth CROFT (NZL - UTMB Index 792), Eszter CSILLAG (HUN - UTMB Index 776), terza nella Western States Endurance Run nel 2024, Emily HAWGOOD (ZIM - UTMB Index 771), seconda nella CCC nel 2023 e vincitrice della Chianti Ultra Trail by UTMB® nel 2024, e Ragna DEBATS (NED - UTMB Index 762).

Per quanto riguarda le atlete francesi, Blandine L'HIRONDEL (UTMB Index 804), terza nel 2023, torna con l'ambizione di salire sul gradino più alto del podio. Dovrà vedersela anche con Manon BOHARD CAILLER (UTMB Index 760), vincitrice della TDS nel 2021, e Anne-Lise ROUSSET (UTMB Index 752),seconda nella 100M MIUT Madeira Island Ultra-Trail nel 2024.

© Getty Images

Nella CCC si preannuncia una competizione davvero accesa, con nove atleti che vantano un indice UTMB superiore a 900. Tra questi Adam PETERMAN (USA - UTMB Index 927), Petter ENGDAHL (SWE - UTMB Index 923), vincitore dell'Eiger Ultra-Trail™ by UTMB® nel 2024, Manuel MERILLAS (ESP - UTMB Index 922), Hayden HAWKS (USA - UTMB Index 915), terzo alla Western States Endurance Run nel 2024, e Daniel JONES (NZL - UTMB Index 911).

Sul versante femminile, la gara si preannuncia altrettanto intensa e internazionale. La sudafricana Toni MCCANN (UTMB Index 801), vincitrice della OCC nel 2023, sarà una delle favorite, così come l'americana Heather JACKSON (UTMB Index 769). Tra le altre contendenti, Rosanna BUCHAUER (GER - UTMB Index 768) e Candice FERTIN (FRA - UTMB Index 751), settima nella OCC del 2023. Emkay SULLIVAN (USA - Indice UTMB 765) e Jazmine LOWTHER (CAN - Indice UTMB 767) in rappresentanza del Nord America.

“Sono emozionata e allo stesso tempo estremamente nervosa per la partecipazione alla CCC di quest'anno, poiché la 100 km è una distanza nuova per me. Dopo aver partecipato alla OCC per tre anni consecutivi, ero alla ricerca di una nuova sfida e credo che questa sia la volta buona. Mi sono piaciuti molto l'allenamento e la preparazione alla gara. La ricognizione del percorso è stata ottima e i sentieri sono bellissimi, quindi qualsiasi cosa accada nella mia prima 100 km, sono felice di aver fatto questa scelta e non vedo l'ora di vivere questa esperienza”.

Toni McCann

© Getty Images

La finale del circuito UTMB World Series sulla distanza dei 50 km, la OCC si annuncia una gara emozionante. La compagine internazionale femminile garantisce una competizione accesa con Judith WYDER (SUI - UTMB Index 792), vincitrice della Marathon du Mont Blanc di 42 km nel 2024, Dani MORENO (USA - UTMB Index 786),terza all'OCC nel 2022, e Allie MCLAUGHLIN (USA - UTMB Index 780), che torna per il secondo anno consecutivo e quest'anno punta a un posto sul podio.

Sul fronte europeo, la francese Clémentine GEOFFRAY (UTMB Index 791),prima nella MCC nel 2023, la spagnola Sara ALONSO (UTMB Index 775) e l'italiana Elisa DESCO (UTMB Index 760) fanno presagire una grande battaglia. Senza dimenticare le grandi concorrenti internazionali come Miao YAO (CHN - UTMB Index 785), terza nella OCC nel 2023, e Caitlin FIELDER (NZL - UTMB Index 775), che si è piazzata appena fuori dal podio nella gara del 2023.

La gara maschile sarà veloce e nervosa con la presenza di Rémi BONNET (SUI - UTMB Index 948), vincitore del formato 50K del Restonica Trail by UTMB® lo scorso luglio, Jonathan ALBON (UTMB Index 934), primo nella CCC del 2023, e il suo connazionale Robbie SIMPSON (UTMB Index 906), primo nel formato 50K dell'Eiger Ultra-Trail by UTMB quest'anno.

Parteciperà anche l'americano Eli HEMMING (UTMB Index 914), primo nella HOKA Canyons Endurance Runs by UTMB nel 2024. Senza dimenticare l'italiano Francesco PUPPI (UTMB Index 917), secondo nella OCC del 2023, e lo spagnolo Antonio MARTINEZ PEREZ (UTMB Index 913), terzo nella OCC del 2023. I partecipanti francesi a questa gara saranno Sylvain CACHARD (UTMB Index 911) e Benjamin ROUBIOL (UTMB Index 902).

TDS, MCC, ETC e YCC: tante distanze per un grande spettacolo

Oltre alle UTMB World Series Finals, l'HOKA UTMB Mont-Blanc 2024 offre una settimana durante la quale ogni gara è un appuntamento imperdibile. Dalla TDS alla YCC, anche questi eventi offriranno uno spettacolo coinvolgente, mettendo in luce talenti di ogni provenienza.

TDS: Un'avventura epica tra gli scenari mozzafiato del Monte Bianco

Con i suoi 148 km di lunghezza e 9300 metri di dislivello, la TDS (Sur les Traces des Ducs de Savoie) è un evento che metterà a dura prova i migliori trail runner del mondo. Rinomata per i suoi paesaggi mozzafiato e l'atmosfera amichevole, questa gara attira ogni anno gli atleti più esperti. Tra i favoriti di quest'anno, Mark DARBYSHIRE (GBR - UTMB Index 888), Simon GOSSELIN (FRA - UTMB Index 874) e Simen Hjalmar WASTLUND (SWE - UTMB Index 848) nella gara maschile. Tra le donne, Jocelyne PAULY (FRA - UTMB Index 725), Ariane WILHEM (SUI - UTMB Index 746) e Anna CARLSSON (SWE - UTMB Index 723) saranno le protagoniste di questa gara di livello mondiale.

MCC: il cuore del Monte Bianco per i residenti e i volontari

La MCC (Martigny-Combe à Chamonix) è una gara unica di 40 km riservata a volontari, partner e residenti locali, che offre l'opportunità di immergersi nello spirito HOKA UTMB Mont-Blanc e di scoprire i magnifici sentieri del Monte Bianco. Tra i corridori francesi d'élite da tenere d'occhio ci saranno Stéphanie MANIVOZ (UTMB Index 699), Anthony FELBER (UTMB Index 885), Iris PESSEY (UTMB Index 715) e Kevin VERMEULEN (UTMB Index 878).

© Getty Images

ETC: Uno sprint intenso nel cuore delle Alpi italiane

L'ETC offre un'avventura emozionante su un percorso di 15 km e 1.200 metri di dislivello nel cuore delle Alpi italiane. In campo femminile, Maude MATHYS (SUI - UTMB Index 808), Anaëlle BONDOUX (FRA - UTMB Index 767) e Alice GAGGI (ITA - UTMB Index 744) saranno osservate speciali. In campo maschile, Roberto DELORENZI (SUI - UTMB Index 911), Daniel PATTIS (ITA - UTMB Index 904) e Lukas EHRLE (GER - UTMB Index 880) sono pronti alla battaglia.

YCC: arrivano le nuove leve

La YCC (Youth Chamonix Courmayeur) è dedicata alle nuove leve del trail running, offrendo ai giovani di età compresa tra i 15 e i 19 anni l'opportunità di vivere due eventi intensi nell'arco di due giorni. Tra la gara di trail con partenza da Courmayeur e la breve ma esplosiva gara di Chamonix, questa challenge promette di essere scenario di performance spettacolari e di far emergere i futuri talenti del trail.