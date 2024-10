Grosjean Wine Trail: Brasi DOC tra i vigneti, scudetto VdA per Déjanaz e Vicquéry

Come detto all’inizio, Grosjean Wine Trail è però stato anche e soprattutto un momento di festa per chiudere in bellezza la lunga stagione estiva. Negli gli spazi dell’azienda Grosjean e di Fondazione Ollignan sono scesi in campo anche i più piccoli, impegnati nei tre percorsi allestiti per differenti fasce d’età. Tra gli Young 3-6 anni i più veloci sono stati Nina Trevisan e Alex Busca, nella categoria 7-10 anni miglior tempo per Maelie Dunoyer (prima assoluta!) e Cédric Machet, negli 11-14 anni Mia Zabaite e Mattia Consol.