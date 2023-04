Green Power alla Valzurio Trail: vittoria con primato per Iacopo Brasi e Giulia Lamberti 

TRAILRUNNING

L'appuntamento della Val Seriana ha chiuso la Combinata Orobica vinta da Maurizio Merlini e dalla stessa Lamberti

© DR Fotografia Doppietta targata La Recastello Radici Group nella sesta edizione di La Valzurio Trail, classico appuntamento di metà primavera sulle montagne della media Val Seriana. Ad imporsi sono stati Iacopo Brasi e Giulia Lamberti che - nonostante un tracciato di settecento metri più lungo rispetto all’originale - hanno infiocchettato la vittoria con il nuovo primato sulla distanza, cancellando quelli precedenti che appartenevano a Fabio Pasini e a Samantha Galassi. Valida anche come terza e ultima tappa del mini circuito della Combinata Orobica, la gara con campo base a Nasolino ha registrato anche il nuovo record di partecipazione, con oltre trecentocinquanta atleti al via dalla deliziosa piazzetta della località orobica.

Coach Brasi e la dottoressa Lamberti hanno portato a casa (nella vicina Rovetta!) vittoria e record nella prova che risaliva la Valle Azzurra per poi ridiscenderla su un tracciato diverso, con scorci di grande suggestione verso le pareti della Presolana, sui quali però solo chi affrontava l’impegno senza grandi ambizioni di classifica ha avuto tempo e modo di attardarsi! Grande soddisfazione anche da parte dell’organizzatore e capo di Fly-Up Mario Poletti per il pieno di iscrizioni che consolida l’appuntamento di Nasolino dentro un calendario sempre più fitto e… competitivo.

Partito a tutta insieme all’amico e compagno di squadra (nel Team Scott) Mattia Tanara lungo la prima salita, Brasi ha fatto poi valore il suo DNA di stradista nei successivi tratti in piano e soprattutto nelle discese, facendo alla lunga il vuoto alle due spalle. Il veronese Tanara ha dovuto quindi accontentarsi di un pur buonissimo secondo posto davanti a Mattia Bossetti.

Brasi fissa nel tempo di un’ora, 57 minuti e 53 secondi il nuovo record, staccando al traguardo Tanara di due minuti e 22 secondi. Mattia chiude quindi la sua prova sedici soli secondi sopra il muro delle due ore di gara, mentre Bossetti (portacolori di Atletica Valli Begamasche) incassa un distacco ben più consistente: dieci minuti e sei secondi. Nella top five maschile al quarto ed al quinto posto anche Fabio Andrioletti (GAV Vertova) e Michele Valoti. Quest’ultimo vince il… campionato sociale dello sterminato Team GAAREN#BeaHERO, che ha dipinto di abbondanti pennellate di rosa shocking i sentieri di Valzurio Trail con più di cento atleti in gara: in pratica un terzo del totale…

“Stavo bene, anzi molto bene e sono riuscito a spingere come volevo. Mia nonna era proprio di Nasolino e quindi a questo luoghi sono affezionato. Una gara che ho vissuto con il cuore prima ancora che con le gambe. In Valzurio avevo già vinto, ma questa volta ho saputo gestire decisamente meglio la performance. Per me vale il doppio perché vincere sui sentieri di casa e con il nuovo record… non ha prezzo”. (Iacopo Brasi)

Nella prova femminile, vittoria “alla Brasi” (ma vale anche a parti invertite!) nonostante la sua esperienza specifica ancora piuttosto limitata, Giulia Lamberti (La Recastello Radici Group) ha gestito la gara senza eccessivo affanno, allungando il passo sulla concorrenza per poi chiudere in solitaria (26esima della classifica assoluta) con il tempo record di due ore, 24 minuti e 49 secondi, con un vantaggio di cinque minuti e 13 secondi nei confronti della compagna di squadra Martina Tognin, mentre l’esperta Ivonne Buzzoni (Carvico Skyrunning) ha completato il podio in due ore, 43 minuti e sette secondi. Missione top five condotta in porto con successo da Sara Toloni (terza atleta La Recastello nelle prime quattro posizioni!) e da Vivian Marri di OCR Wild Arena.

“Cosa dire? Ho spinto bene, ho fatto il mio ritmo e mi sono ritrovata abbastanza presto da sola. Delle tre gare della Combinata Orobica questa è sicuramente quella che mi è piaciuta di più. Non conoscevo bene il tracciato ma nonostante ciò mi sono orientata senza problemi. D’altra parte il balisaggio era ottimo. Complimenti a Fly-Up, era davvero impossibile perdersi”. (Giulia Lamberti)

In gara su distanze ben diverse da quelle extra (anzi ultra) alle quali è abituato anche Oliviero Bosatelli, lui pure originario della Val Seriana. Due volte vincitore del Tor des Géants (2016 e 2019), il fortissimo vigile del fuoco di Gandino ha chiuso la sua prova nella top fifty della classifica generale. A proposito di “mostri sacri”, l’ultima parola spetta a Mario Poletti, guru di Fly-Up e - dall’alto della sua esperienza - punto di riferimento per la corsa sui sentieri, ben oltre l’ambito locale.

“Questa volta i top runners sono andati veramente forte. Complici la bella giornata - con clima ideale per correre - e il terreno perfettamente asciutto e pulito, gli atleti avevano la possibilità di… sgasare e l’hanno fatto! Brasi ha registrato un tempo pazzesco, marcato a vista da Tanara che solamente in discesa ha dovuto mollare la presa. In gara c’era anche Oliviero Bosatelli: è una grande soddisfazione anche per lo sponsor tecnico Scott avere nel suo parterre atleti di questo valore, freschi di rinnovo per l’anno in corso”.

Oltre a Bosatelli - vero e proprio frontman del gruppo - e ai protagonisti di Valzurio Trail Brasi e Tanara (e altri ancora), il Team Scott Running 2023 reduce da un meeting di team building può quest'anno contare al femminile su un trio molto ben assortito per talento ed esperienza: quello formato da Vivien Bonzi, Giulia Saggin e Daniela Rota.

La Valzurio Trail ha rappresentato anche l’atto finale della Combinata Orobica, che era partita dalla Sky del Canto ed era proseguita all’Arrancabotta Trail. I vincitori del circuito orobico di inizio stagione sono Maurizio Merlini (ASD Pegarun, sesto a Nasolino) tra gli uomini e la prenditutto Giulia Lamberti tra le donne. Denny Epis e Filippo Crippa hanno completato in quest'ordine il podio-uomini, Arianna Mariani e Irene Lubrini hanno sigillato quello fenminile.

Tantissime le realtà che hanno reso possibile lo svolgimento di La Valzurio Trail, evento che punta alla promozione dello lo sport e del territorio nel quale la gara ha luogo. Tra queste Scott, EffeDi Meccanotek, Elleerre, Lovato Electric, Cosmet, Tornado Nutrition Sport, ED Costruzioni, Maurizio Zanga Gioielleria, Gebis Water Control, oltre a diverse altre piccole attività locali.