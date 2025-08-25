Grecia, due "italiani" convocati per le gare di qualificazione ai Mondiali

Ivan Jovanovic, commissario tecnico della Grecia, ha reso noti i calciatori convocati per le gare di qualificazione ai Mondiali contro Bielorussia (il 5 settembre), Danimarca (8 settembre) e Scozia (il 15 settembre). Presenti due "italiani": il portiere della Lazio Mandas e l'attaccante del Como Douvikas.
I CONVOCATI
Portieri: Vlachodimos, Mandas, Tzolakis
Difensori: Mavropanos, Hatzidiakos, Retsos, Koulierakis, Rota, Vagiannidis, Giannoulis, Tsimikas.
Centrocampisti: Siopis, Zefeiris, Mantalos, Kourbelis, Masouras, Pelkas, Tzolis, Mouzakitis, Konstantelias.
Attaccanti: Ioannidis, Pavlidis, Bakasetas, Karetsas, Douvikas.
