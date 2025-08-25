Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Grecia, due "italiani" convocati per le gare di qualificazione ai Mondiali

25 Ago 2025 - 17:04

Ivan Jovanovic, commissario tecnico della Grecia, ha reso noti i calciatori convocati per le gare di qualificazione ai Mondiali contro Bielorussia (il 5 settembre), Danimarca (8 settembre) e Scozia (il 15 settembre). Presenti due "italiani": il portiere della Lazio Mandas e l'attaccante del Como Douvikas. 

I CONVOCATI
Portieri: Vlachodimos, Mandas, Tzolakis
Difensori: Mavropanos, Hatzidiakos, Retsos, Koulierakis, Rota, Vagiannidis, Giannoulis, Tsimikas.
Centrocampisti: Siopis, Zefeiris, Mantalos, Kourbelis, Masouras, Pelkas, Tzolis, Mouzakitis, Konstantelias.
Attaccanti: Ioannidis, Pavlidis, Bakasetas, Karetsas, Douvikas.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:33
Genoa-Lecce 0-0: gli highlights

Genoa-Lecce 0-0: gli highlights

01:11
DICH ABODI SU DIRITTI TV DICH

Abodi: "A settembre presenteremo bozza di riforma della legge sui diritti sportivi"

01:28
100 gol in Arabia Saudita

100 gol in Arabia Saudita

01:43
De Bruyne, anzi the best

De Bruyne, anzi the best

01:30
Milan, difesa da incubo

Milan, difesa da incubo

01:47
Inter pronta al debutto

Inter pronta al debutto

01:35
MCH BOCA-BANFIELD 25/8 MCH

Boca: ci prova Paredes, la mette capitan Cavani

01:36
MCH ARGENTINOS JR-RACING 25/8 MCH

Argentinos Juniors, è super rimonta sul Racing

03:10
Juventus-Parma 2-0: gli highlights

Juventus-Parma 2-0: gli highlights

02:11
Como-Lazio 2-0: gli highlights

Como-Lazio 2-0: gli highlights

01:22
Sassuolo-Napoli 0-2: gli highlights

Sassuolo-Napoli 0-2: gli highlights

01:22
Milan-Cremonese 1-2: gli highlights

Milan-Cremonese 1-2: gli highlights

01:12
Roma-Bologna 1-0: gli highlights

Roma-Bologna 1-0: gli highlights

02:43
Tudor: "Squadra unita e concentrata"

Tudor: "Squadra unita e concentrata"

02:04
Atalanta-Pisa 1-1: gli highlights

Atalanta-Pisa 1-1: gli highlights

00:33
Genoa-Lecce 0-0: gli highlights

Genoa-Lecce 0-0: gli highlights

I più visti di Calcio

Matteo Materazzi, la preoccupazione della moglie: "La malattia è velocissima, non se arriverà alle cure"

DICH BONAZZOLI POST MILAN-CREMONESE 23/8 DICH

Bonazzoli: “In questo stadio, in questa partita... Molto bello"

DICH GASPERINI ROMA 22/8 DICH

Gasperini: "Pellegrini? Situazione non così chiara, che io ho ereditato"

DE ZERB1 PER SITO MCH

De Zerbi: "Mai vista una rissa del genere, è svenuto un calciatore"

DICH TUDOR PRE PARMA 23/8 DICH

Tudor: "Il mercato è ancora aperto, ma io sono contento della squadra che ho”

DICH COSMI SULLO SCUDETTO (LANCIO XXL) 23/08 SRV

Cosmi: "Napoli favorito per lo scudetto con altre tre squadre"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:03
Inter, Sommer: "Chivu allenatore completo"
17:52
Serie A, Udinese-Verona. le formazioni ufficiali
17:47
Pisa-Roma si giocherà all'Arena Garibaldi in deroga
17:04
Grecia, due "italiani" convocati per le gare di qualificazione ai Mondiali
Stadio San Siro
16:46
San Siro: ipotesi prezzo vendita più basso, critici Pd e Verdi