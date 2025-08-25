Logo SportMediaset
F1: Gp Olanda da record per Pirelli, a Zandvoort taglia traguardo dei 500 Gran Premi

25 Ago 2025 - 17:07

Il Gran Premio d'Olanda rappresenta una pietra miliare nella storia della Pirelli in Formula 1: sarà infatti questo il cinquecentesimo evento valido per il Campionato del Mondo della massima categoria automobilistica in cui è presente in maniera ufficiale. È una storia iniziata in Gran Bretagna il 13 maggio 1950, proprio insieme a quella del Mondiale: quel fine settimana a Silverstone otto monoposto - quattro Alfa Romeo e quattro Maserati - erano equipaggiate con pneumatici Pirelli e tutti e tre i piloti sul podio - nell'ordine: Giuseppe Farina, Luigi Fagioli e Reg Parnell, tutti su Alfa - portarono al successo le gomme italiane. Da allora Pirelli è stata presente in 499 eventi, suddivisi attraverso tre ere: dal 1950 al 1958, dal 1981 al 1991 (con le eccezioni del 1987 e del 1988) e dal 2011 in avanti, da quando è stata nominata Global Tyre Partner del FIA Formula 1 World Championship. La gara di Zandvoort segnerà l'inizio delle celebrazioni in pista, che si concluderanno la settimana successiva a Monza, in occasione del Gran Premio d'Italia, gara di cui Pirelli è Title Sponsor. Già in Olanda, tutte le vetture e tutte le gomme slick saranno decorate con il logo speciale dedicato ai 500 GP e presentato a Londra il 18 febbraio scorso, in occasione della festa per i 75 anni della Formula 1. A Monza, piloti e squadre si ritroveranno insieme ai vertici della F1, della FIA e della Pirelli per una foto celebrativa, a poche ore dalla partenza della gara. 

