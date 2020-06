 Global Running Day: corri 5 km e diventa il protagonista di un'opera d'arte

In occasione del Global Running Day del 3 giugno, anche la casa statunitense Brooks ha deciso di chiamare a raccolta tutta la community dei runner per celebrare insieme il potere della corsa. Come farlo? Partecipando a una corsa virtuale mondiale, condividendo sui social la propria passione e il proprio entusiasmo per contribuire alla realizzazione di una vera opera d’arte che celebri lo spirito Run Happy. Quindi dal 3 al 7 giugno tutti gli amanti della corsa sono chiamati a correre 5 chilometri nella modalità, nell’orario e giorno preferito e nel rispetto delle norme di sicurezza.