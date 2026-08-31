Volley, Europei maschili: giovedì a Milano il countdown clock

31 Ago 2026 - 13:41
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Si terrà giovedì 3 settembre alle ore 15.30, presso la Galleria Vittorio Emanuele II, a Milano il countdown clock; l'evento di presentazione della Fase Finale dei Campionati Europei maschili che si disputerà all'Unipol forum di Assago venerdì 25 e sabato 26 settembre. Numerose le autorità presenti per l'occasione; insieme al numero uno federale Giuseppe Manfredi ci saranno, infatti, Giuseppe Sala (Sindaco del Comune di Milano), Attilio Fontana (Presidente della Regione Lombardia), Federica Picchi (Sottosegretario con Delega Sport e Giovani Regione Lombardia), Martina Riva (Assessore allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano), Marco Riva (Presidente CONI Lombardia) e l'Ambassador FIPAV Matteo Piano.

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