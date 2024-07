Giir di Mont, trenta e lode: campioni di ieri, oggi e domani nel gran galà di Premana

CORSA IN MONTAGNA

Il classico appuntamento tra le montagne della Valsassina anche quest'anno tappa di Valsir Mountain Running World Cup

© Marco Gulberti Il conto alla rovescia procede spedito e con esso l'attesa per la trentesima edizione del Giir di Mont, lo storico appuntamento con la corsa in montagna al suo massimo livello d'espressione, in programma l'ultimo fine settimana di luglio: sabato 27 e domenica 28. Un rendez-vous imperdibile per praticanti e appassionati della corsa in natura nella sua forma più classica: semplificando al massimo, l'atletica leggera in versione offroad. Teatro d'operazioni naturalmente le montagne della Valsassina tutto intorno al campo-base di Premana, nella lecchese Valsassina: a metà strada (e sentiero) tra il ramo lecchese del Lario e la provincia di Bergamo. La campagna-iscrizioni è in pieno svolgimento. La trentesima edizione del popolare Giir (organizzato da AS Premana e inserita nei caledari FIDAL e WMRA) è stata presentata giovedì 11 luglio presso la Cascina Trote Blu di Cortabbio, località del comune di Primaluna, alla presenza delle numerose realtà coinvolte nell'evento: associazioni territoriali, enti e partner commerciali.

Nato come scommessa nel 1961 e proseguito fino al 1965, interrotto poi da una lunga pausa fino al 1989, il Giir di Mont è tornato alla cadenza annuale dal 1999 e da allora é cresciuto progressivamente dall’inizio del nuovo millennio, arrivando nel 2017 ad ospitare ben due campionati del mondo di corsa in montagna. Nel mezzo, diciassette edizioni “moderne” che l’hanno consacrato come una delle grandi classiche di mountain running a livello internazionale. Con i suoi 32 chilometri di percorso (2400 metri D+) attraverso i tredici alpeggi storici (i "munt", appunto) di Premana, il Giir sarà anche quest'anno uno degli appuntamenti del calendario di Valsir WMRA World Cup e la prima delle cinque tappe in territorio Italiano del circuito iridato sancito da Word Mountain Running Association. Al Giir seguiranno tra la fine dell'estate e il prossimo autuno Vertical Nasego, Trofeo Nasego, KV Chiavenna-Lagunc e Val Bregaglia Trail.

Attesi sulla linea di partenza domenica 28 luglio i campioni più affermati a livello mondiale della corsa in montagna, ai quali si aggiungeranno quest'anno molti dei vincitori delle passate edizioni, che saranno presenti a Premana creando un ponte ideale tra il Giir di oggi e il suo glorioso heritage. Nella serata di gala di sabato 27 luglio sul palco salirà infatti una rappresentanza di sessant'anni anni di storia di questa disciplina.

In campo maschile saranno presenti Silvio Gianola (vincitore proprio sessantanni fa, nel1964) e Battista Pomoni che nel 1965 stabilì un tempo-monstre per l'epoca: tre ore e 52 minuti, un record la cui durata - complice la pausa iniziata due anni dopo - ha resistito per quasi un quarto di secolo (ventiquattro anni). Oltre a loro, il campione del mondo Giambattista "Tita" Lizzoli (vincitore nel 1989), Fabio Bonfanti primo al traguardo per quattro anni consecutivi (dal 2003 al 2006) e Mario Poletti con il suo tris vincente nell'arco di quattro anni: 1999, 2001 e 2002. L'attuale direttore di Fly-Up Sport tra l'altro tornerà una tantum in azione nel Giir di quest'anno! Presenza ormai fissa da diversi anni il vincitore dell’edizione 2013 Ionut Zinca, mentre gli organizzatori attendono una conferma da Tofol Castanier (primo nel 2014). Al via anche nella gara-clou da 32 chilometri anche il campione del mondo di Premana 2017 Francesco Puppi. Atteso al via anche il mitico Petru Mamu, vincitore nel 2015 e nel 20121 ma sfortunato protagonista del Giir iridato di sette anni fa.

In campo femminile, la prima vincitrice del Giir donne Mont Daniela Gilardi (nel 2000 e nei tre anni successivi fino al 2003!) prenderà parte alla 18KM d'ingresso da 1100 metri di dislivello positivo, mentre e Silvia Serafini (vincitrice nel 2014)dovrebbe essere al via della 32 KM anche quest’anno. Presenti a Premana anche Silvia Rampazzo (campionessa del mondo 2017), Giovanna Cavalli e Ingrid Mutter, vincitrice nel 2016. Ancora in forse la partecipazione di Lucy Murigi (attualmente ferma ai box in Kenia), prima a Premana nel 2022 ma soprattutto campionessa mondiale 2017 nel classico “long distance”.

Supermotivati a festeggiare al meglio il trentesimo anniversario, gli organizzatori di AS Premana non si accontentano di festeggiare la loro storia e puntano sull'innovazione, a livello organizzativo e nella comunicazione. Per quest’edizione speciale è prevista la diretta streaming con commento in studio sia della classica 32KM che della 18 KM entry level, visibile sul canale Youtube di AS Premana (@ASPREMANA) e su CorrereTV del media partner Correre.

Partendo dal primo esperimento di un anno fatto, gli organizzatori hanno lavorato molto per poter sopperire alle difficoltà di ordine logistico e tecnico legate al territorio montuoso, intervenendo soprattutto con nuovi punti di connessione internet lungo il percorso. L’obiettivo è quello di permettere anche a coloro che non potranno essere presenti ai bordi del sentiero tutti di poter vivere lo spettacolo del Giir comodamente seduti sul divano di casa (ma solo per questa volta, ci permettiamo di raccomandare loro!

La serata di presentazione del XXXesimo Giir di Mont è stata realizzata grazie a Polimed Santa Caterina di Introbio, che ha presentato la prossima apertura di un nuovo attrezzato centro fisioterapico all’avanguardia nelle tecnologie: il “Polimed Santa Caterina-Fisio e sport”, la cui missione è creare un punto di riferimento per la preparazione fisica degli atleti nella provincia di Lecco e non solo, con focus sulla prevenzione e il recupero degli infortuni, grazie ad una palestra riabilitativa e al personal training.

Tutte le info su www.giirdimont.it